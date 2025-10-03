Lecornu depune eforturi pentru a pune capăt crizei politice din FRANȚA/ Partidele de opoziție își exprimă dubiile cu privire la măsurile premierului

Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu, se confruntă cu numeroase critici din partea partidelor de opoziție încă de la numirea sa în funcție, luna trecută.
Sébastien Lecornu a anunțat că renunță la articolul 49.3 din Constituție, care prevede asumarea răspunderii de către Guvern, pentru a evita o moțiune de cenzură din partea partidelor de opoziție. Astfel, noul premier își dorește să negocieze bugetul anului 2026, eliminând posibilitatea adoptării acestuia fără vot.
Fosta președintă a partidului Mobilizarea Națională (RN), Marine Le Pen, a afirmat că decizia lui Lecornu de a renunța la asumarea răspunderii este o decizie „constituțională”, mai ales în cazul lipsei unei majorități în Adunarea Națională.
„Decizia lui Sebastien Lecornu de a nu utiliza articolul 49.3 este constituțională, deoarece este un instrument folosit pentru a-și constrânge propria majoritate. Este adevărat că Francois Bayrou și Michel Barnier uitaseră că nu au o majoritate”, a subliniat Marine Le Pen.
Olivier Faure, liderul Partidului Socialist, a declarat că „nu se va schimba nimic în mod fundamental”, în raport cu bugetul fostului premier Francois Bayrou. Acesta e insistat că, „în ceea ce privește problema bogaților, există de fapt dorința de a menține un nivel de impozitare echivalent cu cel din bugetul inițial al lui Francois Bayrou”.
„Ne aflăm într-o situație în care unele impozite sunt reduse, altele sunt create, dar nimic nu se schimbă fundamental. Alți francezi vor plăti, ceea ce bogații nu vor plăti”, a avertizat Faure.
Prim-secretarul Partidului Socialist consideră că Lecornu „a prezentat o copie foarte inadecvată și, în multe privințe, alarmantă în esență”.
Fostul premier Gabriel Attal, reprezentant al partidului Renașterea, a remarcat „decizia curajoasă a prim-ministrului” de a renunța la asumarea răspunderii Guvernului pentru adoptarea bugetului.
Pe de altă parte, Edgar Bequet, un deputat al partidului Renașterea, a descris anunțul premierului drept o „sinucidere”.
„În absența unei majorități, este o sinucidere. Pretinzând că împuternicește Parlamentul, el îl va discredita de fapt”, a avertizat oficialul, citat de BFMTV.
Ministrul de Interne și liderul partidului Republicanii, Bruno Retailleau s-a exprimat în favoarea deciziei premierului, dar a avertizat că există posibilitatea ca o „coaliție de demagogi” să voteze „contrar intereselor țării”.
„Într-un context de lipsă a majorității, este o alegere de înțeles, cu condiția ca o coaliție de demagogi să nu ducă la votul unui buget care ar fi contrar intereselor țării noastre”, a subliniat Retailleau.
Lidera partidului Ecologiștilor, Marine Tondelier, a denunțat strategia premierului, care constă în „a ne adormi, nefăcând nimic, nespunând nimic și mișcându-se cât mai puțin posibil”. Acesta a declarat, totuși, că „a observat o ușoară schimbare în poziția macroniștilor cu privire la un subiect”, făcând referire la renunțarea la articolul 49.3.
