Lecornu depune eforturi pentru a pune capăt crizei politice din FRANȚA/ Partidele de opoziție își exprimă dubiile cu privire la măsurile premierului

Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu, se confruntă cu numeroase critici din partea partidelor de opoziție încă de la numirea sa în funcție, luna trecută.

Sébastien Lecornu a anunțat că renunță la articolul 49.3 din Constituție, care prevede asumarea răspunderii de către Guvern, pentru a evita o moțiune de cenzură din partea partidelor de opoziție. Astfel, noul premier își dorește să negocieze bugetul anului 2026, eliminând posibilitatea adoptării acestuia fără vot.

Marine Le Pen salută decizia „constituțională”

Fosta președintă a partidului Mobilizarea Națională (RN), Marine Le Pen, a afirmat că decizia lui Lecornu de a renunța la asumarea răspunderii este o decizie „constituțională”, mai ales în cazul lipsei unei majorități în Adunarea Națională.

„Decizia lui Sebastien Lecornu de a nu utiliza articolul 49.3 este constituțională, deoarece este un instrument folosit pentru a-și constrânge propria majoritate. Este adevărat că Francois Bayrou și Michel Barnier uitaseră că nu au o majoritate”, a subliniat Marine Le Pen.

Partidul Socialist avertizează că nu va exista o schimbare „fundamentală”

Olivier Faure, liderul Partidului Socialist, a declarat că „nu se va schimba nimic în mod fundamental”, în raport cu bugetul fostului premier Francois Bayrou. Acesta e insistat că, „în ceea ce privește problema bogaților, există de fapt dorința de a menține un nivel de impozitare echivalent cu cel din bugetul inițial al lui Francois Bayrou”.

„Ne aflăm într-o situație în care unele impozite sunt reduse, altele sunt create, dar nimic nu se schimbă fundamental. Alți francezi vor plăti, ceea ce bogații nu vor plăti”, a avertizat Faure.

Prim-secretarul Partidului Socialist consideră că Lecornu „a prezentat o copie foarte inadecvată și, în multe privințe, alarmantă în esență”.

Partidul Renașterea avertizează asupra consecințelor deciziei lui Lecornu

Fostul premier Gabriel Attal, reprezentant al partidului Renașterea, a remarcat „decizia curajoasă a prim-ministrului” de a renunța la asumarea răspunderii Guvernului pentru adoptarea bugetului.

Pe de altă parte, Edgar Bequet, un deputat al partidului Renașterea, a descris anunțul premierului drept o „sinucidere”.

„În absența unei majorități, este o sinucidere. Pretinzând că împuternicește Parlamentul, el îl va discredita de fapt”, a avertizat oficialul, citat de BFMTV.

Retailleau se teme de un vot „contrar intereselor țării”

Ministrul de Interne și liderul partidului Republicanii, Bruno Retailleau s-a exprimat în favoarea deciziei premierului, dar a avertizat că există posibilitatea ca o „coaliție de demagogi” să voteze „contrar intereselor țării”.

„Într-un context de lipsă a majorității, este o alegere de înțeles, cu condiția ca o coaliție de demagogi să nu ducă la votul unui buget care ar fi contrar intereselor țării noastre”, a subliniat Retailleau.

Ecologiștii își exprimă reținerea cu privire la schimbările noului premier

Lidera partidului Ecologiștilor, Marine Tondelier, a denunțat strategia premierului, care constă în „a ne adormi, nefăcând nimic, nespunând nimic și mișcându-se cât mai puțin posibil”. Acesta a declarat, totuși, că „a observat o ușoară schimbare în poziția macroniștilor cu privire la un subiect”, făcând referire la renunțarea la articolul 49.3.

Foto: Profimedia

