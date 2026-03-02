Liderul Hezbollah, ucis în ofensiva israeliană din Liban. Cine era Mohammad Raad

Mohammad Raad a fost ucis în ofensia israeliană din Liban

Armata israeliană a lansat atacuri asupra Libanului luni, după ce Hezbollah, susținut de Teheran, a lansat rachete și drone ca represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Armata israeliană a declarat că „ca răspuns la focul de proiectile al Hezbollah, forțele israeliene au început să lovească ținte ale organizației teroriste Hezbollah în tot Libanul”.

Gruparea militantă libaneză Hezbollah și-a asumat responsabilitatea pentru atac, spunând că a lansat rachete și drone „ca represalii pentru sângele curat al… Ayatollahul Imam Sayyid Ali al-Husseini Khamenei… și în apărarea Libanului și a poporului său, precum și ca răspuns la atacurile israeliene repetate”.

Armata israeliană a transmis că a interceptat un proiectil lansat din Liban, în timp ce altele au căzut în zone deschise ale țării, a raportat agenția de știri Reuters. Oamenii au fugit pe jos și cu mașina în Beirut, blocând drumurile, după ce seria de greve a început în jurul orei 2:40 dimineața.

Acesta este primul atac revendicat de Hezbollah asupra Israelului de la acordul de încetare a focului din noiembrie 2024, menit să pună capăt unui an de război între cele două părți.

