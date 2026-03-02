Prima pagină » Știri externe » Liderul Hezbollah, ucis în ofensiva israeliană din Liban. Cine era Mohammad Raad

Liderul Hezbollah, ucis în ofensiva israeliană din Liban. Cine era Mohammad Raad

02 mart. 2026, 09:03, Știri externe
Liderul Hezbollah, ucis în ofensiva israeliană din Liban. Cine era Mohammad Raad
foto: NDTV
Şeful facţiunii parlamentare Hezbollah, Mohammad Raad, ar fi fost ucis în timpul atacurilor Israelului asupra ţintelor Hezbollah din Liban, a raportat luni dimineață postul de presă saudit Al-Hadath, citat de NDTV World.

Mohammad Raad a fost ucis în ofensia israeliană din Liban

Raad a fost unul dintre cei mai importanți funcționari rămași ai Hezbollah în sudul Libanului. Acesta a fost numit de Hassan Nasrallah, ucis și el în atacurile israeliene, de mai multe ori purtător de cuvânt personal.

Mohammad Raad

Armata israeliană a lansat atacuri asupra Libanului luni, după ce Hezbollah, susținut de Teheran, a lansat rachete și drone ca represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Armata israeliană a declarat că „ca răspuns la focul de proiectile al Hezbollah, forțele israeliene au început să lovească ținte ale organizației teroriste Hezbollah în tot Libanul”.

Gruparea militantă libaneză Hezbollah și-a asumat responsabilitatea pentru atac, spunând că a lansat rachete și drone „ca represalii pentru sângele curat al… Ayatollahul Imam Sayyid Ali al-Husseini Khamenei… și în apărarea Libanului și a poporului său, precum și ca răspuns la atacurile israeliene repetate”.

Armata israeliană a transmis că a interceptat un proiectil lansat din Liban, în timp ce altele au căzut în zone deschise ale țării, a raportat agenția de știri Reuters. Oamenii au fugit pe jos și cu mașina în Beirut, blocând drumurile, după ce seria de greve a început în jurul orei 2:40 dimineața.

Acesta este primul atac revendicat de Hezbollah asupra Israelului de la acordul de încetare a focului din noiembrie 2024, menit să pună capăt unui an de război între cele două părți.

AUTORUL RECOMANDĂ

🚨 Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front

Alertă MAE pentru românii prinși în Israel în contextul războiului din Orientul Mijlociu: Contactați de urgență Consulatul de la Haifa

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Beirutul și alte 50 de orașe libaneze, sub bombardamente israeliene, după atacul Hezbollah asupra unei baze militare din Haifa
09:39
Beirutul și alte 50 de orașe libaneze, sub bombardamente israeliene, după atacul Hezbollah asupra unei baze militare din Haifa
MILITAR Culisele operațiunii „Răgetul Leului”, cea mai mare misiune de luptă aeriană din istoria Israelului. „A fost fracturată capacitatea Iranului de a contracara acțiunile ulterioare”
09:31
Culisele operațiunii „Răgetul Leului”, cea mai mare misiune de luptă aeriană din istoria Israelului. „A fost fracturată capacitatea Iranului de a contracara acțiunile ulterioare”
CONTROVERSĂ Războiul din Iran, testul politic major pentru Trump înaintea alegerilor „midterm” din SUA. Sprijin fragil în sodaje
08:43
Războiul din Iran, testul politic major pentru Trump înaintea alegerilor „midterm” din SUA. Sprijin fragil în sodaje
RĂZBOI Baza RAF Akrotiri, din Cipru, a forțelor britanice, atacată de drone iraniene. Londra ridică nivelul de alertă
08:10
Baza RAF Akrotiri, din Cipru, a forțelor britanice, atacată de drone iraniene. Londra ridică nivelul de alertă
ALERTĂ Alertă MAE pentru românii prinși în Israel în contextul războiului din Orientul Mijlociu: Contactați de urgență Consulatul de la Haifa
08:04
Alertă MAE pentru românii prinși în Israel în contextul războiului din Orientul Mijlociu: Contactați de urgență Consulatul de la Haifa
FLASH NEWS Zborurile TAROM pentru repatrierea românilor prinși în războiul din Orientul Mijlociu, reprogramate din cauza blocajelor la frontieră
07:25
Zborurile TAROM pentru repatrierea românilor prinși în războiul din Orientul Mijlociu, reprogramate din cauza blocajelor la frontieră
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Digi24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Iran, printre cei mai mari producători auto din lume, dar aproape nimeni nu a auzit de mașinile IKCO și SAIPA. Cum arată și cât costă
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
„O victorie pentru femeile din Europa”: Țările membre vor putea folosi fonduri europene pentru avorturi sigure

Cele mai noi

Trimite acest link pe