Războiul din Iran, testul politic major pentru Trump înaintea alegerilor „midterm” din SUA. Sprijin fragil în sodaje

Atacurile asupra Iranului au transformat o dezbatere internă în America într-o realitate politică riscantă pentru președintele Donald Trump înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din toamnă. Deja, sondajele arată o coaliție republicană puternic divizată și o opoziție publică tot mai largă față de intervenția militară asupra Iranului, care deja a escaladat într-un război total în Orientul Mijlociu.

Atacurile lansate de președintele Donald Trump asupra Iranului au mutat o discuție teoretică într-un conflict concret, cu implicații politice majore. Deși Trump are un control puternic asupra bazei sale electorale, sprijinul pentru o acțiune militară împotriva Iranului nu era, înainte de atacuri, nici pe departe unanim, scrie Politico.com.

Potrivit unui sondaj realizat de Politico luna trecută, doar 50% dintre alegătorii lui Trump din 2024 susțineau o intervenție militară, în timp ce 30% se opuneau. Aceste fisuri interne, combinate cu opoziția aproape totală a democraților, au conturat o imagine clară: majoritatea americanilor nu își doreau un atac asupra Iranului.

Datele din ianuarie confirmă această tendință. Aproape jumătate dintre americani, 45%, au declarat că Statele Unite nu ar trebui să recurgă la acțiuni militare în Iran, în timp ce doar 31% susțineau o astfel de decizie.

Un sondaj realizat de The Economist/YouGov în weekendul precedent a indicat, la rândul său, o opoziție publică largă față de intervenție.

Miză crucială pentru repubicani

Pentru Partidul Republican, miza este considerabilă. Într-un context electoral deja complicat înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, chiar și pierderi minore din coaliția câștigătoare din 2024 pot avea efecte disproporționate.

Sprijinul pentru acțiunea militară a fost cel mai solid în rândul bazei dure a lui Trump. Conform sondajului POLITICO realizat între 16 și 19 ianuarie, 61% dintre alegătorii care se identifică drept „republicani MAGA” susțineau intervenția. În contrast, doar 42% dintre alegătorii lui Trump care nu se consideră MAGA au declarat același lucru.

În tabăra democrată, poziția a fost mult mai unitară. Două treimi dintre alegătorii care au susținut-o pe Kamala Harris în 2024 au afirmat că SUA nu ar trebui să intervină în Iran, iar doar 18% au spus contrariul. Unitatea democraților reprezintă un semnal de alarmă pentru republicani, care nu pot conta pe voturi din afara partidului pentru a compensa opoziția internă.

Trump a demonstrat de-a lungul timpului că poate remodela opinia publică republicană, inclusiv pe teme sensibile de politică externă. Rămâne însă de văzut dacă acest tipar se va repeta.

„Riscul politic depinde de rezultat. „Dacă învingem Iranul fără ca America să fie ținta unor atacuri teroriste și fără ca aliații din regiune să sufere daune, va fi o victorie politică pentru Trump. … Dacă acest conflict se extinde și se prelungește sau dacă se ajunge la trimiterea de trupe pe teren, va fi o povară.”, a declarat pentru Politico strategul republican Jason Roe.

Această situație scoate la iveală tensiunile din interiorul Partidului Republican modern, prins între doctrina „America First” și tentația unei politici externe mai agresive.

Durata războiului din Iran, decisivă pentru nucleul dur al MAGA

Mercedes Schlapp, membru senior al Conferința de Acțiune Politică Conservatoare, a avertizat că durata conflictului va fi decisivă pentru reacția bazei MAGA.

„Cred că baza MAGA îi va transmite foarte clar președintelui că nu va fi neapărat de acord, dacă se ajunge la o situație în care conflictul se transformă într-un război prelungit”, a spus ea.

Totodată, un sondaj Politico din februarie arată că 47% dintre americani consideră că guvernul SUA se concentrează prea mult pe problemele internaționale și prea puțin pe cele interne. Chiar și 41% dintre alegătorii lui Trump din 2024 împărtășesc această percepție, inclusiv aproape jumătate dintre cei care nu se identifică drept MAGA.

Acești alegători non-MAGA sunt esențiali pentru republicani înaintea alegerilor din noiembrie. Dacă Trump nu va reuși să le câștige sprijinul, riscul pierderii controlului asupra Congresului devine real, iar baza dură a partidului nu va fi suficientă pentru a asigura succesul electoral.

Recomandarea autorului:

Orientul Mijlociu, în fața unei crize fără precedent. Pakistanul și Afganistanul, în „război deschis”. Ar putea Islamabadul recurge la arma nucleară?