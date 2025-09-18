Negocierile dintre ISRAEL și SIRIA înregistrează progrese majore/ Cele două state urmează să încheie „mai multe acorduri de securitate”

Siria și Israelul vor încheia „mai multe acorduri de securitate” până la sfârșitul anului, conform unei surse din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc.

„S-au înregistrat progrese în negocierile cu Israelul. Vor exista mai multe acorduri înainte de sfârșitul anului, în primul rând acorduri militare și de securitate”, a transmis sursa.

De când o coaliție islamistă a preluat conducerea Siriei în decembrie, cele două state au început negocierile, iar liderul interimar sirian, Ahmed Al-Sharaa, a declarat că discuțiile au ca scop semnarea unui acord de securitate. Totuși, cele două state își propun să ajungă mai întâi la „un acord care să pună capăt acțiunilor militare din Siria”.

De la căderea regimului sirian al lui Bashar Al-Assad, în decembrie 2024, Israelul a efectuat sute de atacuri împotriva pozițiilor militare din Siria. Armata israeliană a pătruns în zona tampon demilitarizată a Înălțimilor Golan, iar forțele sale efectuează frecvent incursiuni în sudul Siriei.

De asemenea, Israelul a cerut înființarea unei zone demilitarizate în sudul Siriei. Un oficial militar din Damasc a declarat, marți, că armata siriană și-a retras toate armele din sudul țării.

SUA sprijină un acord între Israel și Siria

De când a preluat puterea, Ahmed Al-Sharaa a organizat numeroase discuții cu oficialii israelieni. O nouă întâlnire, care va viza problemele de securitate, este programată vineri la Baku, Azerbaidjan, potrivit cotidianului Sud Ouest.

Statele Unite au încurajat negocierile dintre Siria și Israel. Ministrul sirian de Externe, Assaad Al-Shaibani, a efectuat, joi, o vizită la Washington pentru a discuta despre posibilitatea „ridicării sancțiunilor americane”.

Președintele SUA, Donald Trump, a ridicat majoritatea sancțiunilor împotriva Siriei, de la întâlnirea cu liderul interimar, organizată la Riad, în luna mai.

