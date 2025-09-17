Prima pagină » Știri externe » ARMATA israeliană anunță deschiderea unei „noi rute de trecere temporară”, pentru evacuarea locuitorilor orașului Gaza

17 sept. 2025, 10:08, Știri externe
Armata israeliană a anunțat, miercuri, deschiderea unei „noi rute de trecere temporară”, pentru evacuarea locuitorilor din orașul Gaza, unde Israelul a lansat o ofensivă terestră majoră.

„Traficul va fi permis de-a lungul străzii Salah Al-Din, apoi spre sud de Wadi Gaza. În acest stadiu, ruta va fi deschis doar timp de 48 de ore, de la ora 12:00 pe 17 septembrie 2025, până la ora 12:00 pe 19 septembrie 2025”, a anunțat purtătorul de cuvânt al armatei, Avichay Adraee, citat de France24.

Armata israeliană a lansat, marți, o ofensivă terestră majoră în orașul Gaza, cu scopul de a elimina gruparea Hamas. Ofensiva a provocat reacții dure din partea comunității internaționale, inclusiv din partea ONU, care a denunțat operațiuna ca fiind un „carnaj”. Bombardamentele au început peste noapte și au fost anunțate imediat după plecarea secretarului american de Stat, Marco Rubio, care a promis „sprijinul neclintit” al Statelor Unite pentru planul israelian de eliminare a grupării islamiste Hamas.

ONU acuză Israelul de genocid în Fâșia Gaza

De asemenea, o comisie de anchetă a Organizației Națiunilor Unite a declarat că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza, în contextul numeroaselor operațiuni întreprinse împotriva grupării islamiste Hamas.

Un nou raport prezintă motive întemeiate pentru a concluziona că patru dintre cele cinci acte genocidale definite de dreptul internațional au fost comise de la începutul războiului cu gruparea Hamas în 2023: uciderea membrilor unui grup, provocarea de vătămări corporale și mentale grave, impunerea în mod deliberat a unor condiții calculate pentru a distruge grupul și împiedicarea nașterilor.

Un purtător de cuvânt al Israelului i-a acuzat pe cei trei experți din comisie că servesc drept „intermediari ai grupării Hamas” și că se bazează „în întregime pe minciunile Hamas”, care „au fost deja complet demontate”.

