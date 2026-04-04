Prima pagină » Știri externe » Lovitură pentru Netflix în Europa. Gigantul de streaming, obligat de o instanță de judecată să dea înapoi sute de euro abonaților

Lovitură pentru Netflix în Europa. Gigantul de streaming, obligat de o instanță de judecată să dea înapoi sute de euro abonaților

Mihai Tănase
Lovitură pentru Netflix în Europa. Gigantul de streaming, obligat de o instanță de judecată să dea înapoi sute de euro abonaților
FOTO - Caracter ilustrativ

Decizie cu impact major pentru industria americană de streaming, după ce un tribunal din Roma a stabilit că majorările de preț impuse de Netflix abonaților din Italia, în perioada 2017 – ianuarie 2024, sunt ilegale.

Hotărârea vine în urma unei acțiuni în justiție inițiate de organizația de protecție a consumatorilor Movimento Consumatori, care a contestat clauzele contractuale ce permiteau companiei să modifice tarifele fără un motiv clar, scrie Euronews.com.

FOTO – Caracter ilustrativ

Instanța a decis că aceste prevederi încalcă Codul național al consumatorului, deoarece nu ofereau o justificare explicită pentru creșterea prețurilor. Astfel, decizia instanței obligă gigantul de straming să dea banii înapoi abonaților.

Potrivit avocaților Paolo Fiorio și Riccardo Pinna, un abonat Premium care a plătit continuu din 2017 ar putea primi aproximativ 500 de euro înapoi. În cazul abonamentului Standard, suma estimată este de circa 250 de euro.

Majorările considerate ilegale au fost aplicate în mai multe etape, în anii 2017, 2019, 2021 și 2024. Pentru planul Premium, creșterile cumulate ajung la 8 euro pe lună, iar pentru cel Standard la 4 euro lunar. În plus, instanța a stabilit că fiecare abonat are dreptul nu doar la rambursare, ci și la reducerea prețului actual al abonamentului și, acolo unde este cazul, la despăgubiri suplimentare.

Netflix contestă decizia

Reprezentanții Netflix au anunțat că vor face apel, susținând că au respectat legislația italiană și că tratează cu seriozitate drepturile consumatorilor.

Totodată, instanța a dispus ca decizia să fie făcută publică atât pe site-ul Netflix Italia, cât și în presa națională, pentru ca toți utilizatorii să fie informați despre drepturile lor.

Potrivit datelor oficiale, platforma avea peste 8 milioane de utilizatori unici în Italia în 2024 și aproximativ 5,4 milioane de abonați în 2025. La nivel global, Netflix rămâne liderul pieței de streaming, cu peste 325 de milioane de abonați și o capitalizare de aproximativ 420 de miliarde de dolari.

Recomandarea autorului

Recomandarea video

Citește și

