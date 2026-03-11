🚨 Lupte în Orient, ziua 12. Iranul a lansat un val de rachete asupra întregii regiuni. Pregătește Trump trimiterea trupelor terestre?

Mai mulți senatori democrați din Congresul Statelor Unite au atenționat că președintele Donald Trump ar putea desfășura militari americani pe teritoriul Iranului, avertizând și asupra sprijinului informațional acordat de Moscova Teheranului.

Avertismentul senatorilor democrați a fost făcut după mai multe sesiuni de informare a Comisiei pentru Servicii Armate de către personal al Administrației Trump.

Senatorul Richard Blumenthal din Connecticut a spus că actuala strategie ar putea conduce la trimiterea de trupe americane pe teritoriul iranian pentru a îndeplini obiectivele militare stabilite. El a avertizat că implicarea Rusiei ar putea pune în pericol viețile militarilor americani: „Se pare că suntem pe cale să desfășurăm trupe americane pe teren în Iran pentru a îndeplini oricare dintre potențialele obiective de aici. Rusia pare să sprijine inamicul în mod activ și intensiv prin intermediul informațiilor și, poate, prin alte mijloace, iar China ar putea, de asemenea, să asiste Iranul”.

Senatoarea Jeanne Shaheen, din statul New Hampshire, a declarat că există riscuri majore pentru securitatea națională a Statele Unite: „Știm că Rusia deja ajută Iranul cu informații și că există o axă Rusia – China – Iran – Coreea de Nord care pune în pericol mai mare Statele Unite și securitatea noastră națională”.

Majoritatea republicanilor din Congres susțin strategia administrației privind conflictul, deși există și câteva voci critice, în timp ce democrații au făcut mai multe apeluri privind transparența Casei Albe cu Congresul în privința operațiunilor militare.