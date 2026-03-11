Prima pagină » Știri externe » Lupte în Orient, ziua 12. Iranul a lansat un val de rachete asupra întregii regiuni. Pregătește Trump trimiterea trupelor terestre?

🚨 Lupte în Orient, ziua 12. Iranul a lansat un val de rachete asupra întregii regiuni. Pregătește Trump trimiterea trupelor terestre?

Mihai Tănase
11 mart. 2026, 06:00, Știri externe
Lupte în Orient, ziua 12. Iranul a lansat un val de rachete asupra întregii regiuni. Pregătește Trump trimiterea trupelor terestre?
Lupte în Orient, ziua 12. Iranul a lansat un val de rachete asupra întregii regiuni. Pregătește Trump trimiterea trupelor terestre?
07:20

Erdogan condamnă antisemitismul și islamofobia: "Este o „crimă malefică” care nu poate fi legitimată"

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat antisemitismul și islamofobia într-un discurs ținut la o cină interconfesională iftar în Ankara.

„În ultimii ani, islamofobia în creștere amenință în mod deschis atât poporul nostru, cât și cultura conviețuirii.Nu tolerăm structuri obscure precum ISIS, care bombardează fără discriminare moschei, biserici, sinagogi și nu arată niciun respect nici măcar pentru lăcașurile de cult””, afirmă Erdogan.

„La fel cum islamofobia este o crimă împotriva umanității, și antisemitismul este o crimă. Este un rău care nu poate fi considerat rezonabil sau legitim”, afirmă liderul turc, care a fost unul dintre principalii critici ai Israelului în timpul războiului din Gaza cu Hamas.

 

07:10

SUA anunță că au distrus 16 nave iraniene de minare în Strâmtoarea Ormuz

Armata americană a anunțat distrugerea a 16 nave iraniene folosite pentru minarea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

„Forţele americane au eliminat mai multe nave de război iraniene pe 10 martie, inclusiv 16 nave de plasare a minelor în apropierea strâmtorii Ormuz”, a transmis armata SUA.

06:45

Reuniune a G7 pe tema războiului din Orientul Mijlociu

Președintele francez Emmanuel Macron va organiza miercuri, la orele 15:00, o reuniune a șefilor de stat și de guvern din G7 pentru a discuta despre „consecințele economice” ale războiului din Iran, în special „situația energetică și măsurile de atenuare a acestora”, a anunțat Palatul Élysée.

„Aceasta va fi prima discuție pe această temă între membrii G7. Coordonarea economică este o problemă-cheie pentru a avea un răspuns eficient și util la situație”, a adăugat Palatul Élysée.

Franța deține președinția G7 în acest an.

Luni, Emmanuel Macron a menționat posibilitatea ca țările G7 să își utilizeze rezervele strategice de petrol pentru a atenua creșterea prețurilor petrolului cauzată de războiul din Iran și extinderea acestuia către țările vecine producătoare.

06:30

Gardienii Revoluției au atacat baza Flotei a 5-a americane din Bahrein

Gardienii Revoluției au anunțat atacarea cu rachete a șase baze americane în Bahrein și Kurdistanul irakian, a relatat presa iraniană, citată de AFP.

Într-comunicat difuzat de agenția de presă Tasnim, Gardienii Revoluției au transmis că un număr mare de rachete au fost lansate asupra bazei Flotei a 5-a a Marinei SUA din Bahrein și asupra altor trei instalații din regiunea Kurdistanului irakian.

Mai multe filmări postate pe Internet confirmă loviturile trase de iranieni.

06:15

Pregătește Trump trimiterea de trupe terestre?

Mai mulți senatori democrați din Congresul Statelor Unite au atenționat că președintele Donald Trump ar putea desfășura militari americani pe teritoriul Iranului, avertizând și asupra sprijinului informațional acordat de Moscova Teheranului.

Avertismentul senatorilor democrați a fost făcut după mai multe sesiuni de informare a Comisiei pentru Servicii Armate de către personal al Administrației Trump.

Senatorul Richard Blumenthal din Connecticut a spus că actuala strategie ar putea conduce la trimiterea de trupe americane pe teritoriul iranian pentru a îndeplini obiectivele militare stabilite. El a avertizat că implicarea Rusiei ar putea pune în pericol viețile militarilor americani: „Se pare că suntem pe cale să desfășurăm trupe americane pe teren în Iran pentru a îndeplini oricare dintre potențialele obiective de aici. Rusia pare să sprijine inamicul în mod activ și intensiv prin intermediul informațiilor și, poate, prin alte mijloace, iar China ar putea, de asemenea, să asiste Iranul”.

Senatoarea Jeanne Shaheen, din statul New Hampshire, a declarat că există riscuri majore pentru securitatea națională a Statele Unite: „Știm că Rusia deja ajută Iranul cu informații și că există o axă Rusia – China – Iran – Coreea de Nord care pune în pericol mai mare Statele Unite și securitatea noastră națională”.

Majoritatea republicanilor din Congres susțin strategia administrației privind conflictul, deși există și câteva voci critice, în timp ce democrații au făcut mai multe apeluri privind transparența Casei Albe cu Congresul în privința operațiunilor militare.

06:00

Val de rachete din Iran asupra asupra Israelului

Armata israeliană a anunțat că mai multe rachete au fost lansate din Iran spre Israel. Câteva state din Golful Persic au raportat interceptări ale unor atacuri aeriene.

IDF a anunțat că a detectat o nouă serie de rachete lansate din Iran. În urma anunțului, sistemele de avertizare au fost activate în Tel Aviv și în mai multe colonii din Cisiordania.

În paralel, mai multe state din regiunea Golfului au raportat amenințări aeriene. În Bahrain, sirenele au fost activate miercuri dimineață devreme pentru a avertiza populația cu privire la un posibil atac iranian.

Și Emiratele Arabe Unite au anunțat că sistemele lor de apărare aeriană au fost activate pentru a intercepta un potențial val de atacuri iraniene.

În Arabia Saudită, Ministerul Apărării a transmis că forțele de apărare au interceptat și distrus șase rachete balistice lansate către o bază militară din estul țării. În plus, armata saudită a interceptat și două drone deasupra orașului Hafar al Batin.

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 12-a zi și luptele americano-israeliene împotriva Iranului sunt departe de a se încheia. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de peste zi în războiul din Orientul Mijlociu.

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI 🚨 Trump, amenințari teribile: Vor fi consecințe nemaivăzute dacă Iranul nu deminează Strâmtoarea Ormuz: „Am distrus 10 nave care „plantează” mine”
22:33
🚨 Trump, amenințari teribile: Vor fi consecințe nemaivăzute dacă Iranul nu deminează Strâmtoarea Ormuz: „Am distrus 10 nave care „plantează” mine”
CONTROVERSĂ Trump încă vrea să transforme Canada în al 51-lea stat al SUA după ce s-a referit la premierul Mark Carney ca „viitorul guvernator”
21:49
Trump încă vrea să transforme Canada în al 51-lea stat al SUA după ce s-a referit la premierul Mark Carney ca „viitorul guvernator”
RĂZBOI Petagonul a confirmat oficial că 140 de militari SUA au fost răniți în primele 10 zile de război cu Iranul
20:43
Petagonul a confirmat oficial că 140 de militari SUA au fost răniți în primele 10 zile de război cu Iranul
ENERGIE UE cere statelor membre să reducă taxele pe energie pentru a reduce costul facturilor. În România, două treimi din factură reprezintă taxe și accize
20:27
UE cere statelor membre să reducă taxele pe energie pentru a reduce costul facturilor. În România, două treimi din factură reprezintă taxe și accize
CONTROVERSĂ JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
19:44
JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
EVENIMENT Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
19:32
Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Stresul părinților poate avea efecte directe asupra copiilor. Ce arată un studiu?
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„
07:30
Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„
ACTUALITATE 11 Martie, calendarul zilei: 16 cetățeni români mor în atentate teroriste la Madrid. Cutremur cu magnitudine 9 și tsunami devastator lovesc Japonia
07:15
11 Martie, calendarul zilei: 16 cetățeni români mor în atentate teroriste la Madrid. Cutremur cu magnitudine 9 și tsunami devastator lovesc Japonia
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranul deja a capitulat de 2 ori până la acest moment
07:00
Valentin Stan: Iranul deja a capitulat de 2 ori până la acest moment
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Acțiunea militară decisă de Trump este perfect legală, conform voturilor senatorilor americani
06:30
Valentin Stan: Acțiunea militară decisă de Trump este perfect legală, conform voturilor senatorilor americani
EDUCAȚIE Studenții basarabeni, care au stat la coadă să voteze „pro-european”, loviți în plin de austeritatea lui Bolojan. Nu mai pot primi bursa de merit și li s-au tăiat și plățile pentru vară: „Bursa mă ajuta să plătesc chiria și mâncarea”
05:00
Studenții basarabeni, care au stat la coadă să voteze „pro-european”, loviți în plin de austeritatea lui Bolojan. Nu mai pot primi bursa de merit și li s-au tăiat și plățile pentru vară: „Bursa mă ajuta să plătesc chiria și mâncarea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe