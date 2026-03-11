11 Martie, calendarul zilei: 16 cetățeni români mor în atentate teroriste la Madrid. Cutremur cu magnitudine 9 și tsunami devastator lovesc Japonia

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 11 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 11 martie 2004, orașul Madrid a fost zguduit de unul dintre cele mai grave atentate teroriste din istoria Europei. În timpul orei de vârf de dimineață, zece bombe au explodat aproape simultan în patru trenuri de navetiști, care circulau spre gara Atocha. Exploziile au provocat moartea a 192 de persoane și rănirea a peste 2.000, printre victime numărându-se și 16 cetățeni români. Atentatele au generat panică și o amplă operațiune de salvare în capitala Spaniei. Ancheta a arătat că atacurile au fost organizate de o celulă islamistă inspirată de rețeaua teroristă Al-Qaeda. Evenimentul a avut un impact profund asupra societății spaniole și a politicii europene de securitate. Atentatele din 11 martie 2004 au rămas un simbol al vulnerabilității marilor orașe în fața terorismului, dar și al solidarității internaționale cu victimele și familiile acestora. În fiecare an, Spania comemorează victimele acestui tragic eveniment.

Pe 11 martie 2011, Japonia a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată. Seismul, cu magnitudinea 9 grade pe scara Richter, a avut epicentrul în Oceanul Pacific, în largul coastei de est a țării, și a provocat distrugeri masive. Mișcarea tectonică a generat un tsunami uriaș, cu valuri de zeci de metri, care au inundat localități întinse și au devastat regiuni de coastă. Dezastrul natural a provocat moartea a peste 18.000 de oameni și a dus la una dintre cele mai grave crize nucleare din istorie. Valurile tsunamiului au avariat grav centrala nucleară Fukushima Daiichi. Catastrofa a fost clasificată ca fiind Nivelul 7 pe scara internațională a evenimentelor nucleare, cel mai ridicat nivel de gravitate, același acordat anterior doar dezastrului de la Cernobîl. Evenimentele din 11 martie 2011 au avut un impact major asupra politicilor energetice și asupra măsurilor de siguranță nucleară la nivel global.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1920: Benjamin Ferencz 🇺🇸⚖️ procuror șef în procesele de la Nürnberg. S-a născut în orașul Șomcuta Mare, din comitatul Maramureș, Austro-Ungaria (azi în județul Maramureș, România). La numai 10 luni, familia sa a emigrat în SUA, unde, peste ani, tânărul Benjamin avea să urmeze cursurile Facultății de Drept a prestigioasei Universități Harvard, specializându-se în crime de război

🎂1931: Ion Besoiu 🇷🇴🎭🎬

🎂1933: Sandra Milo 🇮🇹🎬 premiată cu un Oscar, a fost printre protagoniștii cinematografiei italiene din anii 1960

🎂1948: George Jan Kooymans 🇳🇱🎸 Golden Earring: Radar Love (1973), Twilight Zone (1982)

🎂1952: Larion Serghei 🇷🇴🚣🏻‍♂️ laureat cu bronz la Montreal 1976

🎂1953: Mircea Romașcanu 🇷🇴🚴🏻‍♂️ important ciclist român si Maestru Emerit al Sportului

🎂1953: Ladislau Bölöni 🇷🇴⚽️

🎂1954: Nicolae Manea 🇷🇴⚽️ a jucat timp de 19 sezoane la Rapid. A murit la 60 de ani, cancer la ficat

🎂1957: Ion Bogdan Lefter 🇷🇴✒️ poet, eseist, critic și istoric literar

🎂1957: Qasem Soleimani 🇮🇷✩ general iranian din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și, din 1998, comandantul Forțelor Quds – o divizie responsabilă cu operațiunile militare externe și considerată de SUA, Arabia Saudită, Israel și majoritatea statelor europene, ca o organzție para-militară teroristă. Ucis de un atac aerian american ordonat de Donald Trump pe Aeroportul Internațional Bagdad

🎂1964: Vinnie Paul 🇺🇸🥁 cunoscut mai ales ca membru cofondator al Pantera. De asemenea, membru cofondator și al formației Damageplan în 2003 împreună cu fratele său mai mic, Dimebag Darrell, care a fost asasinat pe scenă, în 2004. A murit la 54 de ani, de o boală cardiacă

🎂1967: Reka Szabo-Lazăr 🇷🇴🤺 laureată cu argint pe echipe la Atlanta 1996 și cu bronz pe echipe la Barcelona 1992. A fost campioană mondială în 1994 atât la individual, cât și la echipe, și campioană europeană la individual în 1995

🎂1969: Terrence Howard 🇺🇸🎬

🎂1982: Thora Birch 🇺🇸🎬 Patriot Games (1992), American Beauty (1999), The Hole (2001), Homeless to Harvard: The Liz Murray Story (2003)

🎂1989: Anton Yelchin 🇷🇺🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru interpretarea rolului Pavel Chekov din seria reboot Star Trek sau pentru rolul Clumsy Smurf din seria de filme Ștrumpfii. A murit bizar, după ce a fost călcat de propriul său autoturism, Jeep Grand Cherokee, parcat necorespunzător, care l-a strivit de un gard, aflat la vale

Decese 🕯

🕯️1916: Florence Baker 🇬🇧🚂 exploratoare britanică originară din Transilvania. A rămas orfană la 7 ani, după ce părinții ei au fost uciși în timpul luptelor legate de revoluțiile maghiară și română din 1848: nu se știe nimic sigur despre originile lor, săsești, secuiești sau românești, dar se pare că familia făcea parte din grănicerii liberi. Ulterior a fost închisă într-un harem din Imperiul Otoman, al cărui stăpân o vinde în piața de robi din Vidin în 1859. Samuel White Baker, un aventurier englez de 37 de ani, se grăbește să o cumpere înaintea Pașei din Vidin, apoi fuge cu ea la București. Din acel moment, perechea nu se mai desparte. Sam Baker se angajează la compania engleză „Danube and Black Sea Railway” care construiește calea ferată Cernavodă-Constanța

🕯️1955: Alexander Fleming 🇬🇧🧫 În anul 1928 a descoperit penicilina produsă de mucegaiul Penicillium notatum

🕯️1957: Richard Byrd 🇺🇸🛩 pionier al aviației americane, explorator polar și organizator de logistică pentru expediții polare. Zborurile aviatice în care a servit drept navigator și lider de expediție, au traversat Oceanul Atlantic, un segment din Oceanul Arctic, și o parte din Antarctica. Byrd a susținut că expedițiile sale au fost primele care au ajuns la Polul Nord și la Polul Sud pe calea aerului

🕯️2002: Rudolf Hell 🇩🇪📠 considerat inventatorul faxului. A trăit 100 de ani

🕯️2006: Slobodan Milošević 🇷🇸🗣 al 3-lea președinte al Serbiei și Muntenegru. A fost condamnat în mai 1999, în timpul războiului din Kosovo, de către Tribunalul Internațional al Națiunilor Unite pentru crime împotriva umanității și o gravă încălcare a Convenției de la Geneva

🕯️2014: Doru Tureanu 🇷🇴🥅🏒 star al CS Dinamo București din Liga Națională de hochei pentru 11 ani și i-a ajutat să câștige șase campionate, în 1971, 1972, 1973, 1976, 1979 și 1981. De asemenea, a fost un membru cheie al Echipei națională de hochei pe gheață a României, cu care a luat parte la 17 Campionate Mondiale de Hochei pe Gheață, din 1971-1987 și la Jocurile Olimpice de iarnă, în 1976 și 1980

🕯️2016: Iolanda Balaș 🇷🇴🏃🏻‍♀️ campioană olimpică, a dominat proba de săritură în înălțime timp de un deceniu, la nivel mondial. Din 1988 până în 2005 a fost președinta Federației Române de Atletism

🕯️2020: Lucian Bolcaș 🇷🇴🗣

Evenimente📋

📋🆘🕯️ Ziua Europeană a Victimelor Terorismului. Cele 4 atentate comise la Madrid în dimineaţa zilei de 11.03.2004 au determinat stabilirea acestei date

Calendar 🗒

🗒222: Împăratul Elagabalus este asasinat, împreună cu mama sa, Julia Soaemias, de Garda pretoriană în timpul unei revolte. Corpurile lor mutilate sunt târâte pe străzile din Roma, înainte de a fi aruncate în Tibru

🗒1851: Premiera operei Rigoletto, de Giuseppe Verdi, la Teatrul La Fenice, din Veneția

🗒1867: Premiera operei Don Carlos de Giuseppe Verdi, la Opera din Paris

🗒1871: Începe guvernarea cabinetului conservator prezidat de Lascăr Catargiu (marea guvernare conservatoare, până în 4 aprilie 1876), care a pus bazele constituirii partidului politic conservator

🗒1888: O furtună masivă de zăpadă care durează trei zile și jumătate paralizează coasta de est a SUA. Se înregistrează ​aproximativ 400 de decese

🗒1902: Se dă sentința în procesul Caion-Caragiale. Caion este condamnat la 3 luni închisoare, 500 de lei amendă către stat și 10.000 de lei despăgubuiri către Caragiale pentru calomnie, după ce afirmase că drama Năpasta ar fi un plagiat

🗒1954: Prin HCM nr. 337, se desființează coloniile de muncă. Deținuții, cu excepția celor care au slujit interesele burgheziei, fiind eliberați

🗒1985: Comitetul Central al PCUS îl alege pe Mihail Gorbaciov în funcția de Secretar General. Este debutul pentru perestroika și glasnost

🗒1990: Începe manifestația populară din Piața Operei din Timișoara, la care a fost adoptată, la 12 martie 1990, Proclamația de la Timișoara

🗒1990: Dictatorul chilian Augusto Pinochet a părăsit funcția deținută în stat

🗒1990: Parlamentul lituanian, proaspăt ales, a proclamat independența acestui stat față de URSS

🗒1995: Președintele României, Ion Iliescu, a participat la Conferința mondială pentru dezvoltare socială de la Copenhaga

🗒1997: Paul McCartney, fost membru al formației Beatles, este înnobilat de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii

🗒2003: Curtea Penală Internațională este fondată la Haga

🗒2004: Explozii simultane la oră de vârf în patru trenuri madrilene omoară 192 de oameni, printre care și 16 cetățeni români. Pistele conduc spre un atentat terorist al al-Qaida

🗒2011: Un cutremur cu magnitudine 9 grade pe scara Richter și cu epicentrul în Oceanul Pacific, a lovit coasta de est a Japoniei. Cutremurul a fost urmat de tsunami. Evenimentul a declanșat al doilea cel mai mare accident nuclear din istorie, și unul din singurele două evenimente care să fie clasificate ca Nivel 7 pe scară internațională a evenimentelor nucleare

🗒2020: Organizația Mondială a Sănătății declară oficial pandemie de coronavirus. La nivel mondial se înregistrează 4.380 de decese și 121.811 cazuri de infectare în 114 țări

8 Martie, calendarul zilei: Se naște Zavaidoc. Cynthia Rothrock împlinește 69 de ani. Se stinge Gala Galaction