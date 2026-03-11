Prima pagină » Sport » Întâlnire Kyros Vassaras – antrenori și jucători din Superliga. Ce le-a transmis șeful CCA despre arbitraj

11 mart. 2026, 08:20, Sport
Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor Kyros Vassaras a discutat cu mai mulți antrenori, jucători și reprezentanți ai cluburilor din Superliga despre arbitraj. Le-a dat detalii despre VAR și noile reglementări din arbitraj.

Kyros Vassaras vrea să aibe o întâlnire și cu liderii peluzelor echipelor din prima ligă, astfel de întruniri urmând a avea loc înaintea startului fiecărui sezon.

La discuția de marți au fost prezenți oficiali ai 13 cluburi din prima divizie: CFR Cluj – Daniel Pancu, Mario Camora; Dinamo – Zeljko Kopic, Cătălin Cîrjan, Andrei Nicolescu; Farul Constanța – Cristian Sava; FC Argeș – Marius Șuler, Marius Briceag; FK Csikszereda – Laszlo Albu, Attila Csuros; Metaloglobus – Lucian Cazan, Florin Bratu; Oțelul Galați – Ionuț Neagu; Petrolul – Eugen Neagoe, Paul Papp; Rapid – Costel Gâlcă; U Cluj – Alexandru Chipciu; Universitatea Craiova – Ovidiu Costeșin, Mario Felgueiras; Unirea Slobozia – Claudiu Niculescu, Constantin Toma; UTA – Adrian Mihalcea.

Au fost și membrii ai staff-ului naționalelor României la discuția cu șeful CCA, ca Ionel Gane, Costin Curelea, Adrian Iencsi și Răzvan Stanca.

„Comisia Centrală a Arbitrilor adresează mulțumiri tuturor cluburilor din Superliga pentru prezența la întâlnirea desfășurată marți, 10 martie, la sediul Federației Române de Fotbal, cu președintele Kyros Vassaras. Reprezentanți ai tuturor echipelor din primul eșalon au luat parte la discuțiile organizate de CCA, într-un cadru deschis și constructiv. În cadrul întrevederii, care a durat aproximativ trei ore, s-au clarificat aspecte legate de modul de funcționare și aplicare al sistemului VAR, au fost prezentate noile reglementări din domeniul arbitrajului, iar participanții au analizat împreună faze de joc și deciziile adoptate în baza acestora”, arată siteul frf.ro.

Am dorit să avem un dialog deschis și constructiv despre arbitraj și despre modul în care sunt aplicate Legile Jocului. Consider că astfel de întâlniri sunt foarte importante pentru a crește nivelul de înțelegere între arbitri, jucători și antrenori. Transparența și comunicarea contribuie la o mai bună interpretare a fazelor de joc și la reducerea tensiunilor care pot apărea în timpul competițiilor – Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor Kyros Vassaras

