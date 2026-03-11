Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„

Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„

11 mart. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a vorbit despre cadrul în care americanii pot să foloseacă bazele militare românești. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen (r) Virgil Bălăceanu: „Noi avem un cadru legislativ vechi, din 2005. Un acord de cooperare în domeniul apărării, care permite americanilor să folosească o infrastructură din România. A mai fost o solicitare anul trecut, în august, când a fost informat și Parlamentul.”

Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a vorbit despre cadrul în care americanii pot să folosească bazele militare românești. Acesta explică faptul că acordul legislativ din 2005 permite folosirea unei infrastructuri din România. Generalul spune că o cerere pentru acest cadru a mai fost făcută în august 2025. Atunci Parlamentul ar fi fost informat de cele întâmplate.

„Noi avem un cadru legislativ vechi, din 2005, un acord de cooperare în domeniul apărării, care permite americanilor să folosească o infrastructură din România, inclusiv Baza de la Kogălniceanu. A mai fost o solicitare anul trecut, în august a fost informat și Parlamentul. Nu ar fi niciun fel de probleme din acest punct de vedere. Există o experiență a anului 2003, am trăit-o în mod direct, pentru că am fost comandantul Brigăzii Mecanizate de la Kogălniceanu 2001-2004. Situația însă are un specific. Acum, să plecăm de la un specific internațional. Da, și cu o nouă gândire a americanilor, fiind luați într-o anumită proporție prin surprindere de rezistență a iranienilor. Noi avem o descriere a aliniamentului, primul aliniament al bazelor aeriene ale americanilor din zona Golfului, adăugăm și Kuweit-ul, adăugăm și Irak-ul, adăugăm și Iordania, dar care sunt destul de amenințate, sunt pierderi, chiar umane. În afară de pierdere materiale, radare și alte instalații care au fost lovite. Ca atare, Statele Unite trebuie să-și pregătească aliniamentele de adâncime, un al 2-lea aliniament care legat de acțiunile din Orientul Mijlociu, nu poate fi decât în Europa. Includem aici și baza de la Mihail Kogălniceanu. Este o lecție pe care trebuie să o învețe inclusiv președintele Trump. Când vorbești Orientul Mijlociu, când vorbești de zona Caucaz, când vorbești inclusiv de Asia Centrală, când vorbești de zona Arctică pentru proiecția forței, de fiecare dată vei vorbi de spațiu european.”, a explicat generalul.

