Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a vorbit despre cadrul în care americanii pot să foloseacă bazele militare românești. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen (r) Virgil Bălăceanu: „Noi avem un cadru legislativ vechi, din 2005. Un acord de cooperare în domeniul apărării, care permite americanilor să folosească o infrastructură din România. A mai fost o solicitare anul trecut, în august, când a fost informat și Parlamentul.”

