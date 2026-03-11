160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în 2026. Cine se încadrează

Cea mai recentă prognoză pentru anul 2026 realizată de Banca Națională a România ne spune și cât va fi inflația în acest an. Pornind de aici, avem calculele care ne arată câți bani pierd pensionarii români din cauza inflației.

Toți pensionarii sunt afectați, iar mai jos vedeți și categoria care pierde 160 de lei.

„Partea a doua a anului este una mult mai optimistă”

În România, pensiile nu au mai fost indexate nici în 2025, nici la 1 ianuarie 2026. Astfel, mulți seniori au ajuns să piardă bani din cauza acestui lucru. Potrivit Newsweek, care a pornit de la o pensie medie de 3.100 de lei (valoare pentru 3.600.000 de români), pensionarii au pierdut în medie 330 de lei pentru că pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2025 cu 13%. Ulterior, pentru neindexarea de anul acesta, s-au mai pierdut încă 190 de lei.

Iar în 2026 situația e la fel de dificilă pentru că pensiile nu cresc, dar inflația rămâne. Cu alte cuvinte, deși le rămâne aceeași valoare, puterea de cumpărare a pensionarilor va scădea.

Pentru 2026, BNR a anunțat că inflația va fi de 4%.

„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a spus Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.

Calcule: cât pierzi la o inflație de 4%?

Cum pensia media a fost stabilită la 3.100 de lei, asta înseamnă că puterea de cumpărare a românilor se va diminuna cu 4% din această sumă. Pensionarii vor pierde, astfel, 124 de lei în 2026.

Iată calculele făcute de sursa citată pentru neindexarea pensiilor cu inflația:

Dacă ai o pensie de 1.281 de lei, în 2026 pierzi la pensie (prin diminuarea puterii de cumpărare) suma de 51 de lei din cauza inflației;

Dacă ai o pensie de 2.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 80 de lei din cauza inflației;

Dacă ai o pensie de 2.500 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 100 de lei din cauza inflației;

Dacă ai o pensie de 3000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 120 de lei din cauza inflației;

Dacă ai o pensie de 3.500 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 140 de lei din cauza inflației;

Dacă ai o pensie de 4.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 160 de lei din cauza inflației;

Dacă ai o pensie de 5.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 200 de lei din cauza inflației;

Dacă ai o pensie de 6.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 240 de lei din cauza inflației.

Așadar, pensionarii care primesc 4.000 de lei pierd în 2026 suma de 160 de lei din cauza inflației.

Ajutoare promise în 2026

Sunt discuții publice pentru ca pensionarii cu venituri mici să primească în acest an un sprijin financiar cuprins între 600 și 1.000 de lei, acordat în două tranșe egale, de Paște și de Crăciun, după cum urmează:

1.000 de lei pentru pensionarii cu pensii mai mici de 1.500 de lei;

800 de lei pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei;

600 de lei pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei.

