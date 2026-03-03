Prima pagină » Știri externe » Macron trimite un portavion în Cipru pentru a apăra țara de loviturile iraniene

Macron trimite un portavion în Cipru pentru a apăra țara de loviturile iraniene

03 mart. 2026, 22:28, Știri externe

Emmanuel Macron a anunțat marți că Franța a trimite portavionul Charles de Gaulle în Marea Mediterană, ca răspuns la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu după atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

„Am ordonat portavionului Charles de Gaulle, activelor sale și fregatelor care îl escortează să se îndrepte spre Mediterană”, a spus liderul de la Champ Elysees.

În discursul televizat, el a avertizat despre riscul ca războiul să ajungă chiar la frontierele Europei și a decis ca Franța să sprijine țările din regiunea Golfului Persic în fața atacurilor balistice iraniene. El a anunțat că va trimite sisteme de apărare anti-aeriană către Cipru pentru a se apăra de dronele iraniene care vizează baza britanică de la Akrotiri.

„Am decis să trimit active de apărare aeriană suplimentare și fregata franceză, Languedoc, ce vor sosi pe coasta Ciprului în această seară”, a adăugat președintele francez.

