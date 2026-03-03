Prima pagină » Știri externe » Iranul are un nou Lider Suprem. Adunarea Experților l-a desemnat pe fiul lui Khamenei să conducă republica islamică

03 mart. 2026, 22:59, Știri externe
Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ca noul Lider Suprem al Iranului. Instituția, singura împuternicită care poate să-l desemneze și să-l demită pe Liderul Suprem, a fost presată de Gărzile Revoluționare Iraniene.

Numirea a avut loc în aceeași zi când forțele aeriene SUA și IDF au atacat și distrus clădirea de birouri ale Dunării Experților din Qom. Ayatollahul Ali Khamenei, cel de-al doilea Lider Suprem al Iranului, a fost ucis sâmbătă, 28 februarie 2026, în urma atacurilor israeliene asupra reședinței sale de la Teheran.

Două zile mai târziu, din cauza rănilor suferite în timpul bombardamentului, a murit și soția lui. Și fiica, ginerele și nepotul fostului Lider Suprem și-au pierdut viețile.

Cine este Khamenei jr, noul Lider Suprem al Iranului?

Născut pe 8 septembrie 1969, Mojtaba Hosseini Khamenei este cleric, militar și politician de profesie. El a luptat în Războiul dintre Iran și Irak, între 1987 și 1988. Acesta era văzut demult ca un posibil succesor al tatălui său.

Din 3 martie 2026, el a devenit cel de-al treilea Lider Suprem al Iranului de la Revoluția Islamică din 1979.  Potrivit unei investigații Bloomberg, Khamenei jr.  are legături cu o rețea financiară din afara Iranului și deține proprietăți în Londra și Dubai.

El ar mai avea active în industria ospitalității din Europa, în domeniul naval și legături bancare. Din 2019, este pe lista sancțiunilor SUA pentru că a avut legături cu forțele qude, responsabile pentru ajutorarea și instruirea talibanilor și a luptătorilor Hezbollah și Hamas.

