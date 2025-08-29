Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie stabilite după un eventual acord de pace, a transmis vineri Administrația de la Moscova, într-un mesaj adresat țărilor europene, care poartă deja discuții despre viitorul sistem de apărare.

”Este important să înțeleagă faptul că garanțiile de securitate nu reprezintă o condiție, ci rezultatul unui acord de soluționare a conflictului bazat pe eliminarea cauzelor crizei din Ucraina. Acest lucru va garanta și securitatea țării noastre”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, citată de agenția Tass. ”Rezultatul negocierilor trebuie să implice demilitarizarea, denazificarea, statutul de neutralitate al Ucrainei și statutul non-nuclear, recunoașterea realităților teritoriale, protejarea drepturilor rușilor și vorbitorilor de limba rusă și oprirea persecuțiilor împotriva ortodocșilor. Garanțiile de securitate trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună care să reprezinte interesele de securitate ale Rusiei, nu pe tentative de a transforma Ucraina într-un animal turbat”, a subliniat Maria Zaharova.

Franța și Marea Britanie se consultă cu Statele Unite pentru configurarea garanțiilor de securitate destinate Ucrainei. Statele Unite nu vor trimite militari pe teritoriul Ucrainei, dar ar putea participa cu sisteme de monitorizare și apărare a spațiului aerian ucrainean, în timp ce țările europene discută despre posibilitatea trimiterii de trupe în vestul Ucrainei.

Kremlinul a anunțat vineri că președintele Vladimir Putin nu exclude posibilitatea unei întâlniri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar, anterior, sunt necesare progrese la nivelul experților.

Casa Albă a anunțat joi că președintele Donald Trump ”nu a fost încântat” de noile atacuri lansate de Rusia asupra capitalei Ucrainei, insistând ca Moscova și Kievul să demonstreze voința reală de oprire a războiului prin negocieri.

”Președintele Trump vrea să oprească războiul, depune eforturi mai mari decât oricine pentru a opri acest război, care nu ar fi început dacă el ar fi fost președinte. Dar poate că niciuna dintre cele două părți nu este pregătită să oprească războiul, președintele SUA vrea să îl oprească, dar este necesar ca liderii celor două țări să vrea să îl oprească”, a afirmat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

