Mihai Tănase
09 mart. 2026, 08:05, Știri externe
Macron, primul lider occidental care a discutat cu șeful Iranului, după izbucnirea războiului din Orient. Parisul cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Emmanuel Macron - Foto: Profimedia images

Emmanuel Macron a devenit primul lider occidental care discută cu președintele iranian Masoud Pezeshkian după izbucnirea războiului din Iran. Liderul francez încearcă să detensioneze conflictul regional și să medieze dialogul dintre Teheran și președintele Donald Trump.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a purtat o discuție directă cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, devenind primul lider occidental care intră în contact cu liderul de la Teheran după izbucnirea războiului din Iran, la 28 februarie.

Contactul diplomatic vine într-un moment extrem de tensionat în Orientul Mijlociu, în timp ce Parisul încearcă să joace un rol de mediator între Iran și administrația condusă de președintele Donald Trump.

Într-un mesaj publicat pe X, Macron a transmis că a cerut autorităților iraniene să oprească imediat acțiunile militare care destabilizează regiunea.

„Am subliniat necesitatea ca Iranul să înceteze imediat atacurile împotriva țărilor din regiune”, a declarat liderul francez.

Macron cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz

În cadrul discuției, Emmanuel Macron a cerut Teheranului să permită reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

„Iranul trebuie, de asemenea, să garanteze libertatea de navigație punând capăt închiderii de facto a strâmtorii Ormuz”, a adăugat el.

Liderul de la Elysee a transmis și preocuparea Franței față de dezvoltarea programului nuclear iranian și a programelor de rachete balistice, pe care le consideră principalele elemente ce alimentează actuala criză regională.

Potrivit lui Macron, aceste programe și activitățile Iranului în Orientul Mijlociu reprezintă „cauza principală a crizei actuale”.

Situația prizonierilor francezi, o prioritate pentru Macron

Președintele francez a ridicat și problema celor doi cetățeni francezi, Cécile Kohler și Jacques Paris, condamnați în Iran pentru spionaj.

„Siguranța și întoarcerea în Franța a lui Cécile Kohler și Jacques Paris, care se află în prezent la ambasada Franței, rămân o prioritate absolută”, a spus Macron.

După mai bine de trei ani de detenție, cei doi au fost condamnați în octombrie la 20 și, respectiv, 17 ani de închisoare pentru spionaj, inclusiv în favoarea Israelului. Deși au fost eliberați la începutul lunii noiembrie, autoritățile iraniene le interzic în continuare să părăsească țara.

Cei doi așteaptă o posibilă înțelegere diplomatică care ar putea implica un schimb de prizonieri cu Mahdieh Esfandiari, o cetățeană iraniană condamnată de justiția franceză la un an de închisoare la finalul lunii februarie.

În paralel, Emmanuel Macron a discutat recent cu președintele Donald Trump despre evoluția conflictului regional. Liderul francez a atras atenția asupra situației din Liban, unde armata israeliană și-a intensificat atacurile împotriva pozițiilor Hezbollah, organizație susținută de Iran.

Operațiunile militare au dus la strămutarea a peste jumătate de milion de oameni, potrivit informațiilor prezentate de liderul francez. În timpul discuției, președintele Donald Trump l-a informat pe Macron despre stadiul operațiunilor militare americane desfășurate în Iran.

