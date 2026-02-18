Aflat în vizită oficială în India, președintele Franței, Emmanuel Macron, a ținut o prelegere la Institutul de Științe Medicale unde a vorbit despre libertatea de exprimare, pe care o consideră o adevărată prostie dacă nimeni nu știe cum să se folosească de ea. Macron a spus că, în ciuda acestui drept, vrea să evite discursul rasist și cel instigator la ură.

„Libertatea de exprimare e o adevărată prostie dacă nimeni nu știe cum ești ghidat prin așa-zisa libertate de exprimare. Mai ales când trebuie să fii ghidat de la un discurs instigator la ură la o altă cale de exprimare. Vreau doar să existe o cale transparentă prin aceste discursuri diferite și, apropo, vreau să existe un fel de ordine publică. Vreau să evit discursul rasist, discursul instigator la ură și așa mai departe”, a declarat Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron se află într-o vizită oficială de trei zile în India, la invitația premierului Narendra Modi. Aceasta este a patra sa vizită în India și are ca scop consolidarea parteneriatului strategic, în special în domeniile apărării și tehnologiei.

