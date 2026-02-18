15 schiori au fost prinși într-o avalanșă devastatoare în California, iar 9 sunt încă dați dispăruți. Prognoza arată depuneri de zăpadă de 2,4 metri

Nouă schiori sunt dați dispăruți în urma unei avalanșe produse în munții Sierra Nevada din California, iar alți șase, care au rămas blocați, au fost salvați ulterior, scrie Reuters. Avalanșa a avut loc în jurul orei 11:30 (ora locală) în zona Castle Peak, în apropiere de trecătoarea Donner Pass din munții Sierra Nevada, la nord de Lake Tahoe.

Echipele de salvare din California au reușit până în prezent să recupereze în siguranță 6 schiori care au supraviețuit unei avalanșe majore produse marți, 17 februarie, însă operațiunile de căutare continuă pentru localizarea celorlalți 9 schiori încă dați dispăruți. Dacă cele 9 persoane dispărute nu vor fi găsite în viață, acest incident ar putea deveni una dintre cele mai mortale avalanșe înregistrate vreodată în Statele Unite.

Incidentul a implicat un grup de 15 persoane, inițial raportat ca fiind 16, format din 4 ghizi montani și 11 clienți care practicau schiul în afara pârtiilor amenajate.

Vor fi depuneri de zăpadă de până la 2,4 metri

Cei 6 schiori salvați au fost transportați de pe munte marți noaptea, iar doi dintre aceștia au fost spitalizați pentru tratament. Aceștia au reușit să comunice cu autoritățile prin dispozitive de localizare de urgență și s-au adăpostit în structuri temporare până la sosirea ajutoarelor.

Căutările celorlalți 9 schiori încă dispăruți sunt îngreunate de condițiile de viscol extrem, vizibilitatea redusă și un risc ridicat de noi avalanșe. În ultimele 24 de ore au căzut peste 75 de cm de zăpadă proaspătă, iar prognoza indică depuneri de până la 2,4 metri până la finalul furtunii.

