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MAE de la Chișinău îl convoacă pe ambasadorul Rusiei, după ce trei drone au încălcat spațiul aerian al țării într-o singură zi. Unde s-au prăbușit și ce daune au provocat

Melania Agiu
MAE de la Chișinău îl convoacă pe ambasadorul Rusiei, după ce trei drone au încălcat spațiul aerian al țării într-o singură zi. Unde s-au prăbușit și ce daune au provocat
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Ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat, joi, 1 octombrie, la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, după ce trei drone au încălcat spațiul aerian al țării miercuri. Două dintre drone s-au prăbușit și au explodat pe teritoriul Moldovei. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat „ferm încălcarea spațiului aerian“.

„Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către trei drone, miercuri, 30 septembrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Două dintre drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău este convocat astăzi, 1 octombrie, la MAE.“, se arată în comunicatul publicat de MAE al Moldovei.

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Potrivit oficialilor de la Chișinău, aceste încălcări amenință direct securitatea cetățenilor Republicii Moldova.

„MAE cere Federației Ruse să oprească imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiuni care pun în pericol Republica Moldova.“, se precizează în comunicat.

Sursa citată menționază că cel mai grav incident s-a produs miercuri seara, lângă localitatea Brănești, raionul Orhei, unde o dronă de tip „Geran”, cu motor turboreactiv, a lovit copacii și a explodat în imediata apropiere a unui traseu public. Fragmentele aparatului au fost găsite pe o rază de circa 120 de metri. Circulația rutieră a fost sistată temporar, iar spațiul aerian din zona Centru a fost închis.

Reamintim că, pe 30 septembrie, trei drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Prima s-a prăbușit și a explodat dimineața, în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. A doua a intrat în spațiul aerian aproape cinci ore mai târziu și a fost detectată în zona localității Lunga, raionul Dubăsari. Cea de-a treia dronă a pătruns în spațiul aerian în jurul orei 20:45 în apropierea traseului Ivancea–Brănești.

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