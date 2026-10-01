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Cristian Tudor Popescu spune că un eventual deces al lui Călin Georgescu ar fi un „cadou imens” pentru AUR

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Declarații absolut năucitoare ale jurnalistului Cristian Tudor Popescu, într-o emisiune de televiziune, despre fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Popescu a insinuat că refuzul lui Georgescu de a accepta mâncarea din arest induce în opinia publică ideea că se dorește otrăvirea sa. Jurnalistul nu s-a oprit aici și a descris  un posibil scenariu post mortem al fostului candidat.  „Asta ar fi un cadou imens pentru AUR, i-ar organiza niște funeralii ca ale lui Zelea Codreanu”, a declarat jurnalistul.

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Comandă mâncare de acasă, nu mănâncă nimic de acolo, știți ce rezultă în opinia publică? Mulți vor crede că vor să-l otrăvească pe Călin„, a declarat Popescu.

Realizatorul emisiunii a intervenit și a precizat că deja circulă informații că „în această lună s-ar pune la cale asasinarea lui Georgescu, într-un fel sau altul„.

Dacă domnul Georgescu, Dumnezeilă ferește, ar deceda într-un fel sau altul, asta ar fi un cadou imens pentru AUR, i-ar organiza niște funeralii ca ale lui Zelea Codreanu, Moța și Marin, legionari morți în Spania. I-ar pune la cale o chestie fastuoasă pentru că ei ar fi urmașii marelui mucenic Călin„, a declarat jurnalistul.

Comentarii 3
  • Domn IO

    Speculatii fanteziste! Guru nu foloseste mancare de arest pentru ca este obisnuit cu mancaruri fine si pe alese, pregatite de propriul bucatar. Cat despre eliminarea lui fizica, nici nu se pune problema, caci viu este de folos Sistemului, nu mort.

  • Dumitru George

    Nu ii mai dati titluri acestui individ! CTP nu are nici o pregatire jurnalistica.

  • Axel W.

    Cu un milion de ani în urmă îl priveam pe Popescu ăsta ca pe un jurnalist deosebit… mea maxima culpa, se pare, sau, poate, vârsta și senilitatea își spun cuvântul?
    Cum să faci asemenea speculații demne de noi când, puști fiind, ne întrebam ce se va întâmpla cu Luke și cu Leia și dacă Darth Vader se va converti la partea bună a Forței?

    Acuma, faptul că Burebista ot Mogoșoaia nu halește meniul de arest… serios, oricine cu bani cred că l-ar refuza. Adică, îmi închipui că vorbim de MBS-uri, orez, fasole, supă la plic, feluri din astea de săraci or, Burebista-pe-stil-nou nu înghite de-astea.
    Da’ e o chestie aici care nu-mi dă pace: am înțeles că ar avea vreo 12 badigarji (sic!), că le-a zis că nu-și vor pierde jobul… de unde naiba are omu’ ăsta bani, frate?
    Meserie, n-are. Ocupație, n-are. Firme șmechere, n-are (aparent). Cine-i dă ăstuia bani, sub ce formă și de ce? Întreb pentru un prieten…

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