Cristian Tudor Popescu spune că un eventual deces al lui Călin Georgescu ar fi un „cadou imens” pentru AUR

Declarații absolut năucitoare ale jurnalistului Cristian Tudor Popescu, într-o emisiune de televiziune, despre fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Popescu a insinuat că refuzul lui Georgescu de a accepta mâncarea din arest induce în opinia publică ideea că se dorește otrăvirea sa. Jurnalistul nu s-a oprit aici și a descris un posibil scenariu post mortem al fostului candidat. „Asta ar fi un cadou imens pentru AUR, i-ar organiza niște funeralii ca ale lui Zelea Codreanu”, a declarat jurnalistul.
„Comandă mâncare de acasă, nu mănâncă nimic de acolo, știți ce rezultă în opinia publică? Mulți vor crede că vor să-l otrăvească pe Călin„, a declarat Popescu.
Realizatorul emisiunii a intervenit și a precizat că deja circulă informații că „în această lună s-ar pune la cale asasinarea lui Georgescu, într-un fel sau altul„.
„Dacă domnul Georgescu, Dumnezeilă ferește, ar deceda într-un fel sau altul, asta ar fi un cadou imens pentru AUR, i-ar organiza niște funeralii ca ale lui Zelea Codreanu, Moța și Marin, legionari morți în Spania. I-ar pune la cale o chestie fastuoasă pentru că ei ar fi urmașii marelui mucenic Călin„, a declarat jurnalistul.