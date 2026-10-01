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Mesajul lui Dominic Fritz în prima zi de când nu mai e primar în Timișoara

Elena Popescu
Mesajul lui Dominic Fritz în prima zi de când nu mai e primar în Timișoara
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Dominic Fritz a transmis un mesaj adresat Timișoarei, după încheierea mandatului său de primar. Liderul USR le-a mulțumit timișorenilor și a descris perioada petrecută la conducerea orașului drept ”onoarea vieții” sale.

Mandatul lui Fritz s-a încheiat la 30 septembrie, după șase ani în fruntea administrației locale.

”Mulțumesc, Timișoara. Să te servesc rămâne onoarea vieții mele. Înainte, împreună”, a transmis Dominic Fritz într-o postare publicată după încheierea mandatului.

Mesajul vine după ce Fritz a condus Primăria Timișoara timp de șase ani, fiind ales pentru prima dată în 2020 și obținând un nou mandat în 2024. Plecarea sa din funcție are loc înainte de expirarea mandatului obținut la ultimele alegeri locale și în contextul modificărilor legislative privind regimul incompatibilităților și conflictelor de interese. Fritz a susținut că încetarea mandatului său este nelegală și a anunțat că va utiliza căile juridice disponibile pentru a o contesta.

Înainte de încheierea mandatului, Dominic Fritz a publicat și un mesaj mai amplu în care a făcut bilanțul celor șase ani petrecuți la conducerea Timișoarei.

”Asta nu e un rămas-bun. Nu plec nicăieri”, a transmis liderul USR, precizând că intenționează să rămână implicat în viața orașului. Fritz a amintit și de momentul în care a câștigat pentru prima dată Primăria Timișoara, susținând că proiectul său politic și administrativ era considerat atunci puțin probabil să reușească.

Fritz contestă modul în care își pierde mandatul

Dominic Fritz și-a exprimat public dezacordul față de încetarea înainte de termen a mandatului său. În ultima ședință a Consiliului Local la care a participat în calitate de primar, acesta le-a mulțumit consilierilor pentru colaborarea din ultimii șase ani și a anunțat că va încerca să conteste situația pe cale juridică.

”Eu consider că încetarea mandatului meu este ilegitimă, chiar ilegală și evident că voi urmări căile legale în această privință”, declara Fritz.

Situația sa are la bază un litigiu cu Agenția Națională de Integritate privind un conflict de interese. Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o decizie definitivă în acest caz, iar modificările ulterioare aduse legislației privind integritatea aleșilor locali au creat cadrul pentru încetarea mandatului. Fritz a contestat atât temeiul, cât și modul în care sancțiunea îi este aplicată.

Cine preia conducerea Primăriei Timișoara

Începând cu 1 octombrie, atribuțiile de conducere ale Primăriei Timișoara îi revin viceprimarului Ruben Lațcău, potrivit hotărârii Consiliului Local prin care acesta a fost ales viceprimar.

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