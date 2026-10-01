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„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Marius Bilașco și Cristian Șoaita, invitații ediției

„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Marius Bilașco și Cristian Șoaita, invitații ediției
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„Exclusiv Rapid”, emisiunea ProSport dedicată echipei din Giulești și suporterilor rapidiști, revine astăzi, 1 octombrie, cu o nouă ediție.

Emisiunea începe la ora 16:45 și va fi transmisă LIVE pe canalul de YouTube ProSport.

Invitatul principal al ediției este Marius Bilașco, director sportiv adjunct al Rapidului. Acesta va discuta despre actualitatea echipei giuleștene și despre principalele subiecte care îi interesează pe suporterii Rapidului.

Alături de Marius Bilașco va fi prezent Cristian Șoaita, cunoscut pentru analizele și opiniile sale despre Rapid, pe care le publică pe propria pagină de Facebook.

Cele mai importante subiecte din Giulești, situația echipei și ultimele noutăți de la Rapid vor fi dezbătute în cadrul ediției de astăzi.

„Exclusiv Rapid” poate fi urmărit astăzi, de la ora 16:45, LIVE pe canalul de YouTube ProSport.

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