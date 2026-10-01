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Execuție eșuată în SUA: Christa Pike a supraviețuit după două injecții letale și a fost spitalizată. Ce au cerut avocații primei femei condamnate la moarte în Tennessee, în ultimii 200 de ani

Melania Agiu
Execuție eșuată în SUA: Christa Pike a supraviețuit după două injecții letale și a fost spitalizată. Ce au cerut avocații primei femei condamnate la moarte în Tennessee, în ultimii 200 de ani
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Christa Pike, prima femeie condamnată la moarte în statul Tennessee în ultimii 200 de ani, a fost transportată la spital, întrucât inima ei continua să bată după ce i s-au administrat două doze de injecție letală în timpul execuției sale, a anunțat avocatul ei.

Christa Pike - Foto: X/@TheRealMadOx

Christa Pike – Foto: X/@TheRealMadOx

Deținuta, în vârstă de 50 de ani, urma să fie executată la închisoarea de maximă siguranță Riverbend, din Nashville, pentru uciderea lui Coline Schlemmer, în vârstă de 19 ani, în 1995.

Potrivit BBC, echipa sa de avocați a depus o cerere de urgență pentru a opri execuția femeii chiar în timpul desfășurării acesteia, afirmând: „Doamna Pike și-a pierdut cunoștința, dar încă are puls și se aude că sforăie.” Unul dintre avocați a declarat pentru BBC că Pike beneficia în prezent de „măsuri de susținere a vieții” la spital, după ce i s-au administrat două seringi cu pentobarbital.

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Christa Pike a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea lui Colleen Slemmer. Execuția ei a făcut obiectul unei bătălii juridice de ultim moment. Acest proces a culminat cu decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a permite executarea prin injecție letală.

Pike avea 18 ani când ea și iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, au bătut-o, torturat și ucis pe Slemmer, în vârstă de 19 ani, pe care o cunoscuseră într-o tabără de formare profesională pentru adolescenți cu probleme.

Mama lui Slemmer, May Martinez, s-a numărat printre cei care doreau ca execuția să aibă loc. Într-un interviu acordat NBC News după evenimentele de miercuri seara, ea a declarat: „A fost un haos.”

Tentativa de execuție a avut loc la Penitenciarul de maximă securitate Riverbend din Nashville, în jurul orei 20:00, ora locală (01:00 GMT, joi).

Pike a primit două doze de pentobarbital, iar perdeaua din sala martorilor a fost trasă de două ori, a relatat agenția de știri AP.

La un moment dat, reprezentanților mass-media li s-a cerut să părăsească sala, a precizat agenția de știri.

AP a adăugat că protocolul de execuție din Tennessee prevede un al doilea set de seringi cu medicamente, în cazul în care persoana condamnată la moarte nu este declarată decedată după administrarea primului set. Totuși, protocolul nu precizează ce se întâmplă dacă condamnatul este încă în viață după administrarea celui de-al doilea set.

Într-o declarație preluată de mass-media din SUA, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a afirmat că a dispus „o anchetă cuprinzătoare, realizată de o parte terță, pentru a stabili exact ce s-a întâmplat”. El a precizat că ultima execuție programată pentru acest an nu va avea loc conform planului.

Tentativa de execuție a lui Pike nu a fost prima din statul respectiv în 2026 care nu s-a desfășurat conform planului. Execuția lui Tony Carruthers, condamnat pentru răpirea și uciderea a trei persoane în 1994, a fost amânată în luna mai, după ce personalul nu a reușit să găsească o venă în care să-i administreze substanța letală.

Departamentul Penitenciar din Tennessee a declarat că își susține toate măsurile luate în timpul tentativei de execuție a lui Pike.

„Departamentul Penitenciar din Tennessee a respectat fiecare etapă a protocolului legal și stabilit de stat privind execuțiile, aprobat de Biroul Procurorului General”, a declarat purtătoarea de cuvânt a departamentului, Dorinda Carter, pentru ziarul „The Tennessean”.

„Substanța chimică utilizată pentru injecția letală prevăzută în protocol s-a dovedit în mod constant eficientă, iar protocolul nu permite efectuarea unor proceduri suplimentare față de cele realizate în această seară. Christa Pike a fost transportată la o unitate medicală din afara complexului”, a declarat ea.

Echipa de avocați a lui Pike a declarat într-un comunicat adresat ziarului „The Tennessean”: „În această seară, statul Tennessee a eșuat din nou în a efectua o execuție legală.

„Nu ne bucură faptul că am avut dreptate, dar preocupările exprimate de doamna Pike s-au dovedit a fi întemeiate: acces dificil la vene, vene sparte, pentobarbital alterat, lipsa asistenței medicale de urgență atunci când lucrurile merg inevitabil prost, totul în cadrul unui protocol care rămâne învăluit în secret.”

Avocații lui Pike au depus o cerere de urgență pentru suspendarea execuției acesteia și acordarea de îngrijiri medicale, după ce injecția letală a fost, se pare, administrată în mod defectuos.

Judecătorul districtual Clifton L. Corker a emis o hotărâre în care a menționat că „personalul medical a început să acorde îngrijiri medicale, așa cum s-a solicitat în cerere”.

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