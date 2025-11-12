Prima pagină » Știri externe » Mamdani bate Pornhub. În noaptea alegerilor din New York, traficul pe platforma cu filme pentru adulți a scăzut cu 41%

12 nov. 2025, 17:37
Traficul pe site-urile cu filme pentru adulți au scăzut semnificativ în seara alegerilor pentru primăria New York-ului. În preajma orei la care urma să se anunțe noul câștigător pentru fotoliul de edil al „Marelui Măr”, traficul pe site-ul Pornhub a scăzut cu 41%, chiar la ora la care noul primar ales, Zohran Mamdani, a urcat pe scenă pentru a-și susține discursul victoriei, arată New York Post.

Vizionările au scăzut în mod deosebit în rândul locuitorilor din cartierele unde Mamdani era popular, cunoscute sub numele de „coridorul comuniștilor”. Vizionările au scăzut în mod deosebit în „coridorul comunist” din partea stângă a Brooklyn-ului — în cartierele Park Slope, Prospect Heights și Crown Heights, unde locuiesc mulți susținători ai lui Mamdani. Locuitorii din Staten Island, dimpotrivă, aproape că nu au reacționat- traficul lor a scăzut doar cu 15%.

Alegătorii din New York au ales în noaptea alegerilor politica, nu pornografia. Scăderea cea mai mare a fost în rândul utilizatorilor cu vârste între 18 și 35 de ani. Datele au arătat, de asemenea, o diferență notabilă între bărbați și femei în obiceiurile lor de vizionare.

