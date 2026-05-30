Planul de anchetă al procurorilor în cazul dronei de la Galați. Drona va fi expertizată. Victimele prezintă arsuri, sunt supravegheate medical

Ancheta în cazul exploziei de la Galați cauzată de drona care a lovit un bloc din Galați continuă după finalizarea cercetări la fața locului. Conform surselor Gândul, în perioada următoare va fi efectuată o expertiză a bucăților de dronă descoperite la fața locului. Procurorii din Parchetul General care se ocupă de caz au deja la dosar declarații de martori de la acest incident major, procese verbale de ridicare a probelor din blocul unde au fost avariate apartamente și urmează să fie puse, cap la cap, documentele aflate la MapN cu privire la misiunea celor două avioane de luptă F-16 și a elicopterului IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române care nu au reușit să doboare drona în timp util.

Drona, cel mai probabil de proveniență rusească, a dispărut circa un minut de pe radar, apoi a lovit blocul direct în casa liftului, făcând o gaură înspre apartamentul de la etajul 10, unde se aflau două persoane, mamă și fiu.

În ce privește persoanele rănite în urma exploziei dronei, femeia în vârstă de 52 ani se află în spital cu arsuri la nivelul picioarelor, iar copilul de 14 ani are și el arsuri la antebrațe și la piept si se află sub supravegherea medicilor de la Secția de pediatri, necesitând îngrijire permanentă.

Deocamdată, oamenii nu pot reveni în locuințele lor din blocul lovit de dronă pentru că, la această oră, se fac lucrări la conductele de gaz, unde a fost descoperită o fisură. Familiile ale căror apartamente au fost avariate grav vor primi 25.000 lei subvenție, iar cei cu mai puține daune, o subvenție de 10.000 lei din partea statului.

