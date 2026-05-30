Doi medici din Reșița au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă. Pacientul a murit în lipsa tratamentului pentru o gravă boală pulmonară

Adina Anghelescu
În urmă cu patru ani, în data de 18 aprilie 2021, un bărbat de 60 de ani s-a prezentat la camera de gardă a Spitalului Județean Reșița, a fost diagnosticat cu o boală pulmonară și a fost internat pe Secția de Ortopedie pentru o fractură de femur. Pacientul a decedat din cauza faptului că, pe perioada internării, a fost ignorată tratarea leziunii pulmonare grave. Parchetul a demarat, la acea data, o anchetă în urma căreia doi medici din acest spital au fost puși sub acuzare, iar acum au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă.

“Prin rechizitoriul întocmit la data de 27.05.2026, s-a dispus trimiterea în judecată a doi inculpați având calitatea de medici în cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița, ambii cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă prev. de art. 129 alin. 2 C.pen. (culpă medicală) Cu privire la inculpata K.K., s-a reținut că în data de 18.04.2021, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor specifice, executând o tură de gardă în UPU a Spitalului Județean Reșița, investigând starea pacientului S.S., în vârstă de 60 de ani, care s-a prezentat la unitate în aceeași dată, fiind diagnosticat cu pneumotorax stâng cu colabarea aproape completă a pulmonului, a dispus internarea pacientului în secția ortopedie pentru diagnosticul traumatism acut membru inferior – fractură femur stâng, ignorând astfel principiile traumei, iar astfel nerespectând dispozițiile Ordinului 1706/2007, împrejurare care a condus la decesul pacientului. Cu privire la inculpatul V.R.A., s-a reținut că în data de 18.04.2021, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor specifice în secția Ortopedie a Spitalului Județean de Urgență Reșița, la momentul admiterii pacientului S.S. pe secție, a ignorat tratarea chirurgicală cu prioritate a leziunii pulmonare, pneumotoraxului compresiv traumatic, imediat după punerea diagnosticului și confirmarea radiologică, împrejurare care a cauzat apariția edemului pulmonar acut de reexpansiune ce a fost cauzat de temporizarea intervenției de drenaj pleural și menținerea colapsului pulmonar pe o durată de aproape 5 zile și a condus în mod inevitabil la decesul pacientului”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița.

