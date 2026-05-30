Crin Antonescu crede că Ilie Bolojan putea ajunge în ţară, de la Chişinău, şi fără elicopter Spartan: „În două ore și jumătate, era la Galați"

Luiza Dobrescu
Faptul că premierul demis a solicitat un elicopter Spartan ca să ajungă din Republica Moldova, unde se afla în vizită oficială, la Galaţi, locul în care a căzut o dronă rusească pe un bloc de locuinţe a fost un nou motiv de reproşuri din partea fostului lider al PNL, Crin Antonescu, pentru premierul demis, Ilie Bolojan.

„În două ore și jumătate era acolo”, spune Crin Antonescu, sâmbătă, la Realitatea Plus, când a fost întrebat de modul în care au reacţionat autorităţile statului în ziua când s-a petrecut evenimentul.

Fostul lider PNL a mai spus  că incidentul arată că responsabilii  ar fi trebuit să ia măsuri suplimentare de protecție cu mult înainte, având în vedere că astfel de incidente sunt semnalate de mai bine de un an în apropierea graniței cu Ucraina.

„Faptul că nouă ne vor veni peste un an sau peste doi niște dotări cu care să ne apărăm de asemenea situații n-are nicio importanță pentru că, iată, lucrul s-a întâmplat ieri. Se întâmplă de cel puțin un an – bucăți de drone, drone au căzut pe teritoriul României”, a declarat Crin Antonescu, la Realitatea Plus.

Antonescu a subliniat că locuitorii din zonele de la graniţa cu Ucraina trăiesc de mai mult timp sub presiunea conflictului.

„Oamenii trăiesc de bună vreme, de multă vreme deja, într-o atmosferă practic de război, pentru că dacă războiul e pe malul celălalt, dacă sunt acolo explozii în fiecare noapte, dacă mai cad și la tine bucăți de drone (…) sigur că niște măsuri pe care să le știm, să le cunoaștem, ar fi de natură să-i mai încurajeze”, a mai spus acesta. 

Nici deplasarea din Republica Moldova la Galaţi, după căderea dronei din noaptea de joi spre vineri, a premierului demis Ilie Boloan nu este văzută cu ochi buni de fostul lider al PNL.

„A avut loc la ora 1:50, în cursul nopții. Domnul prim-ministru era la Chișinău. Pe la ora 11:00 dimineața a cerut un Spartan ca să se întoarcă. Când în două ore și jumătate, cu antemergătorii și cu girofarul, era la Galați”, a mai spus Crin Antonescu.

