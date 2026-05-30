Un judecător dispune ca Centrul Kennedy din Washington DC să elimine numele lui Trump de pe fațadă. Cum a reacționat președintele american

Un judecător federal a dispus, vineri, ca numele președintelui SUA Donald Trump să fie eliminat de pe clădirea Centrului John F. Kennedy pentru Arte Scenice și ca autoritățile să suspende planul de a închide institutul pentru o perioadă de doi ani, relatează Washington Post.

SUrsă video: X/ @upuknews1

Printr-o serie de hotărâri, judecătorul federal Christopher Cooper a admis parțial cererea deputatei Joyce Beatty (Partidul Democrat, Ohio) de emitere a unei măsuri provizorii prin care să i se interzică temporar lui Trump să întreprindă orice alte demersuri în vederea închiderii instituției. De asemenea, judecătorul a dispus ca reprezentanții Centrului Kennedy să înlăture numele lui Trump în termen de două săptămâni.

Cum a reacționat Trump

Reacția președintelui american nu a întârziat să apară. La scurt timp după ce decizia instanței a fost făcută publică, Trump a scris un mesaj lung pe contul său de Truth Social în care a declarat că administrația sa va transfera controlul asupra Centrului Kennedy către Congres.

Trump susține că a dat instrucțiuni Departamentului Comerțului al SUA să „ia toate măsurile necesare împreună cu Congresul pentru a permite transferul integral al acestei instituții” și să încredințeze parlamentarilor responsabilitatea pentru funcționarea, întreținerea și administrarea acesteia.

„În mod șocant, un judecător numit de Barack Hussein Obama, Christopher Cooper, a decis că Centrul Kennedy, care urma să se închidă la începutul lunii iulie pentru lucrări de renovare și construcție de amploare, ca urmare a anilor de neglijare, degradare și întreținere deficitară, și care urma să fie transformat de administrația Trump în cea mai bună instituție de acest gen din întreaga lume, nu are voie să se închidă pentru aceste lucrări de renovare, care nu ar putea fi realizate corespunzător fără o astfel de închidere. În plus, judecătorul Cooper a hotărât că Consiliul de administrație, format din 36 de membri, care a votat în unanimitate adăugarea numelui „TRUMP” la fostul Kennedy Center, transformându-l în The Trump Kennedy Center, nu avea dreptul să facă o astfel de modificare, iar numele „TRUMP” trebuie eliminat.“, scrie Trump pe Truth Social.

Potrivit președintelui SUA, de-a lungul anilor, înainte ca administrația sa să se implice, Centrul Kennedy a pierdut sute de milioane de dolari.

„În unele cazuri, inclusiv din cauza unor lucrări de construcții absurde, pierderile depășeau 100 de milioane de dolari pe an.“, spune republicanul. „Am fost extrem de mândru să preiau conducerea unei instituții aflate în declin și am așteptat cu nerăbdare să o transform într-o instituție de succes, renumită și prestigioasă pentru Washington, D.C. și, desigur, pentru Statele Unite ale Americii. Din păcate, judecătorul Cooper și stânga radicală ar prefera să o vadă MURIND decât să-l lase pe președintele Trump să o transforme într-un loc de care toată lumea să fie mândră, așa cum am făcut eu, în multe cazuri, de-a lungul vieții mele, și recent, prin toate lucrările de construcție, renovare și „reabilitare” pe care le-am finalizat împreună cu Departamentul de Interne la cascade, fântâni, monumente și alte obiective pe care le-am readus la viață într-un Washington, D.C. acum SIGUR ȘI PROTEJTAT, după o rată record a criminalității“, mai precizează președintele american.

Prin urmare, spune Trump, „bazându-ne pe faptul că Democrații Radicali de Stânga sunt mai interesați să se opună președintelui dumneavoastră favorit, EU, decât să salveze un Centru de Arte Performative pe moarte, vom colabora cu Congresul pentru a le transfera înapoi această instituție falimentară, astfel încât să poată decide ce să facă cu ea.“

Trump mai spune că judecătorul Cooper a primit o prezentare susținută de experți de renume în construcții cu privire la cât de periculoasă este clădirea din punct de vedere structural, cu grinzi putrezite, zone de parcare care sunt supuse prăbușirii și diverse alte probleme legate de siguranță. De asemenea, centrul are nevoie și de o renovare MAJORĂ, din punct de vedere estetic, explică președintele.

Potrivit acestuia, judecătorul a spus că își dorește ca centrul Kennedy să rămână deschis și, prin urmare, periculos.

„Judecătorului Cooper ar trebui să-i fie rușine! Nu pot fi implicat într-o situație în care pericolul pentru public este permis să prospere la vedere. Dacă nu sunt liber să fac ceea ce fac mai bine decât oricine altcineva, să readuc această instituție înapoi, fizic, financiar și artistic, nu am niciun interes să continui ceea ce ar putea fi doar o călătorie fără speranță în „Tărâmul de Nicăieri”.

Consiliul de administrație al Centrului Kennedy a decis redenumirea instituției în „Trump-Kennedy Center” în luna decembrie 2025. Numele fostului președinte american a fost adăugat oficial pe fațada celebrei săli de spectacole din Washington, D.C. la sfârșitul acelui an.

