Medicii i-au recomandat lui Trump să mai slăbească. Cum arată ultimele rapoarte privind sănătatea mentală a președintelui SUA

Melania Agiu
Președintele american, Donald Trump, „se bucură în continuare de o stare de sănătate excelentă”, potrivit unei note a medicului său, publicată vineri seara de Casa Albă. La începutul acestei săptămâni, Trump a efectuat controlul anual la Centrul Medical Militar Național Walter Reed.

Medicul președintelui, căpitanul de marină Sean Barbabella, a declarat într-o notă, că examinarea medicală de marți, a treia efectuată de Trump de la revenirea la funcție în ianuarie 2025, a inclus o serie de analize de laborator complete și preventive, „precum și consultări cu douăzeci și doi de medici specialiști din mai multe instituții universitare”, relatează WSJ.

Medicii i-au recomandat lui Trump să slăbească

Barbabella a menționat în raport că președintelui i „s-a oferit consiliere preventivă, incluzând îndrumări privind dieta, recomandarea de a lua aspirină în doze mici, creșterea activității fizice și continuarea procesului de slăbire”.

Președintele cântărea 108 kg, cu 6,4 kg mai mult decât la examinarea din 2025, potrivit lui Barbabella, un medic militar care a servit în Irak și Afganistan.

Trump, pe deplin apt să-și îndeplinească toate atribuțiile

Potrivit specialistului, „capacitățile cognitive și fizice ale președintelui sunt excelente” și „este pe deplin apt să-și îndeplinească toate atribuțiile de comandant suprem și șef de stat”.

Trump, care va împlini 80 de ani pe 14 iunie, este cea mai în vârstă persoană care a preluat vreodată funcția de președinte. Rezultatele examenului medical vin pe fondul unei atenții sporite acordate stării de sănătate a președintelui. Fostul președinte Joe Biden a fost urmărit pe tot parcursul mandatului său de întrebări privind scăderea condiției fizice și a acuității mentale, acuzații pe care Trump le-a amplificat în campania electorală.

Fosta Primă Doamnă, dr. Jill Biden, a declarat într-un interviu recent acordat CBS News că, în opinia ei, Joe Biden a suferit un accident vascular cerebral în timpul dezbaterii dezastruoase din 2024 cu Trump. La un an după ce și-a părăsit funcția, fostul președinte a fost diagnosticat cu cancer de prostată în stadiul patru. În ciuda numeroaselor examinări medicale la care a fost supus Biden, ea a afirmat că descoperirea cancerului a fost „șocantă”.

Acum, Trump se află în vizorul democraților, care continuă să susțină că nu este apt să ocupe funcția și afirmă tot mai des că vârsta i-a afectat capacitățile mentale. Medicul său a concluzionat însă, în urma unor teste neurologice și de evaluare a funcțiilor cognitive, că președintele „a demonstrat o stare mentală normală”.

În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, fotografii au observat câteva vânătăi minore pe dosul mâinilor președintelui, pe care acesta încearcă adesea să le ascundă cu machiaj sau bandaje.

Barbabella îl diagnosticase anterior pe Trump cu insuficiență venoasă cronică, o afecțiune în care valvele din interiorul venelor nu funcționează corespunzător și permit sângelui să se acumuleze sau să se scurgă în jos pe picior. Medicul a pus un diagnostic identic de „iritație minoră a țesuturilor moi”, atribuind umflătura „strângerilor frecvente de mână” și „efectului benign al tratamentului cu aspirină”.

De asemenea, medicul a oferit informații actualizate cu privire la umflăturile de la nivelul picioarelor lui Trump, pe care le menționase în cadrul examinării medicale anterioare. El a afirmat că umflăturile s-au redus, ceea ce reprezintă o „îmbunătățire față de anul trecut”.

Barbarelia a relatat că Trump ia două medicamente pentru tratarea colesterolului ridicat, rosuvastatina și ezetimiba, precum și aspirină ca măsură preventivă pentru sănătatea cardiacă. Medicul a menționat că Trump beneficiază de „abstinența de-a lungul întregii vieți de la tutun și alcool”.

Barbabella a scris că „programul zilnic încărcat al lui Trump, care include numeroase întâlniri la nivel înalt, apariții publice și activitate fizică regulată, continuă să îi susțină starea generală de bine”.

În afară de golf, Trump nu face exerciții fizice în mod regulat și este cunoscut pentru faptul că are o alimentație bogată în alimente sărate și grase, precum hamburgeri și cartofi prăjiți.

