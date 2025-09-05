Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio lansează un avertisment: SUA sunt pregătite să „arunce în aer” grupările infracționale străine

Andrei Văcaru
05 sept. 2025, 11:05, Știri externe
Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a declarat că SUA vor „arunca în aer” grupările infracționale străine, dacă va fi nevoie, posibil în colaborare cu alte țări.

Declarația a fost făcut de șeful diplomației americane în timpul unei vizite oficiale în Ecuador, acolo unde a abordat, printre altele, problema criminalității transfrontaliere. El a spus că autoritățile americane vor veni în sprijinul celor străine pentru a contracara acest fenomen.

„Acum ne vor ajuta să găsim acești oameni și să-i aruncăm în aer, dacă este nevoie”, a spus Rubio în timpul vizitei.

De asemenea, el a anunțat că SUA vor desemna două dintre cele mai mari bande criminale din Ecuador, Los Lobos și Los Choneros, drept organizații teroriste străine, arată BBC.

Comentariile vin la câteva zile după ce forțele americane au efectuat un atac asupra unei ambarcațiuni în Marea Caraibelor. Casa Albă spune că a ucis 11 traficanți de droguri în cadrul operațiunii, însă nu le-a dezvăluit identitatea.

Întrebat dacă traficanții proveniți din țări aliate SUA, precum Mexicul și Ecuadorul, s-ar putea confrunta cu „execuții unilaterale” din partea forțelor americane, Rubio a spus că „guvernele cooperante” ar urma să ajute la identificarea traficanților.

„Președintele a spus că vrea să poarte un război împotriva acestor grupuri, deoarece acestea se războiesc cu noi de 30 de ani și nimeni nu a răspuns până acum”, a declarat Rubio.

El a adăugat că „guvernele prietene” vor ajuta Statele Unite să reducă traficul de droguri în regiune.

Statele Unite, în război cu grupările de traficanți de droguri

Guvernele din și Mexic nu au declarat oficial că vor ajuta la atacurile americane. În urma atacului de marți asupra navei din sudul Caraibelor, președintele Donald Trump a declarat că operațiunea militară a vizat membri ai bandei venezuelene Tren de Aragua în timp ce aceștia transportau substanțe ilegale către SUA.

Mai mulți specialiști au declarat atunci pentru BBC Verify că atacul ar fi putut încălca drepturile omului și dreptul maritim.

Joi seară, Departamentul Apărării a acuzat că două aeronave militare venezuelene au zburat în apropierea unei nave americane, într-o „mișcare extrem de provocatoare, menită să interfereze cu operațiunile noastre anti-narcoteroriste”. Venezuela nu a răspuns încă la această afirmație.

Tot joi, Rubio a anunțat că Washingtonul va oferi 13,5 milioane de dolari în asistență de securitate și 6 milioane de dolari în drone pentru a ajuta Ecuadorul să combată traficul de droguri.

Violența în Ecuador a crescut în ultimii ani, pe măsură ce bandele criminale se luptă pentru controlul asupra rutelor de transport de cocaină. Conform datelor guvernamentale, aproximativ 70% din cocaina traficată la nivel mondial trece acum prin Ecuador în tranzit din țările producătoare vecine, precum Columbia și Peru, către piețele din SUA, Europa și Asia.

Desemnarea celor două grupări ca fiind teroriste a fost dorită de președintele ecuadorian Daniel Noboa, care a descris reprimarea bandelor criminale drept un „război”.

Într-un interviu acordat BBC la începutul acestui an, el a declarat că ar fi „bucuros” dacă SUA i-ar considera pe Los Lobos și Los Choneros drept grupări teroriste, deoarece „asta sunt ei cu adevărat”.

Sursa foto: Profimedia

