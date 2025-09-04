INCIDENT grav la Berlin. O mașină a intrat într-un grup de oameni. Mai multe persoane, majoritatea copii, au fost rănite

Un autoturism a intrat într-un grup de persoane, joi, pe o stradă din capitala Germaniei, Berlin, mai multe persoane fiind rănite în urma impactului.

Autoritățile spun că, din primele informații, se pare că este vorba despre un accident. Mașina, un BMW, a intrat într-un grup de aproximativ 15 copii cu vârste cuprinse între 7 și 8 ani care se aflau pe trotuar, arată BILD.

Potrivit unui oficial local, trei dintre copii au fost răniți ușor, în timp ce o îngrijitoare care se îi însoțea pe aceștia a fost rănită grav. Atât copiii, cât și femeia, au ajuns la spital. Polițiștii sosiți la fața locului l-au reținut pe șofer și au prelevat probe pentru a stabili dacă acesta consumase alcool sau alte substanțe.

Autoritățile cred în acest moment că este vorba despre un simplu accident, mai notează presa germană.

