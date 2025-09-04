Prima pagină » Știri externe » INCIDENT grav la Berlin. O mașină a intrat într-un grup de oameni. Mai multe persoane, majoritatea copii, au fost rănite

INCIDENT grav la Berlin. O mașină a intrat într-un grup de oameni. Mai multe persoane, majoritatea copii, au fost rănite

Andrei Văcaru
04 sept. 2025, 16:29, Știri externe
INCIDENT grav la Berlin. O mașină a intrat într-un grup de oameni. Mai multe persoane, majoritatea copii, au fost rănite
Galerie Foto 7

Un autoturism a intrat într-un grup de persoane, joi, pe o stradă din capitala Germaniei, Berlin, mai multe persoane fiind rănite în urma impactului.

Autoritățile spun că, din primele informații, se pare că este vorba despre un accident. Mașina, un BMW, a intrat într-un grup de aproximativ 15 copii cu vârste cuprinse între 7 și 8 ani care se aflau pe trotuar, arată BILD.

Potrivit unui oficial local, trei dintre copii au fost răniți ușor, în timp ce o îngrijitoare care se îi însoțea pe aceștia a fost rănită grav. Atât copiii, cât și femeia, au ajuns la spital. Polițiștii sosiți la fața locului l-au reținut pe șofer și au prelevat probe pentru a stabili dacă acesta consumase alcool sau alte substanțe.

Autoritățile cred în acest moment că este vorba despre un simplu accident, mai notează presa germană.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Comisarul european pentru Extindere anunță că Muntenegru ar putea ADERA la UE în 2028

Comisia Europeană a APROBAT Acordul de liber schimb cu Argentina, Brazilia și alte țări Mercosur. Ce urmează

Sursa foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE Răsturnare de situație în Bulgaria. Autoritățile spun acum că avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de forțele ruse
18:15
Răsturnare de situație în Bulgaria. Autoritățile spun acum că avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de forțele ruse
EXTERNE Kim Jong Un promite sprijin TOTAL Rusiei. Liderul nord-coreean laudă legăturile cu Moscova
17:42
Kim Jong Un promite sprijin TOTAL Rusiei. Liderul nord-coreean laudă legăturile cu Moscova
FINANCIAR JPMorgan anunță planuri ambițioase de EXTINDERE pe segmentul clienților persoane fizice din Germania
16:03
JPMorgan anunță planuri ambițioase de EXTINDERE pe segmentul clienților persoane fizice din Germania
EXTERNE Xi Jinping poartă o discuție bilaterală cu Kim Jong-Un/ „CHINA vrea să își consolideze comunicarea strategică cu Coreea de Nord”
15:49
Xi Jinping poartă o discuție bilaterală cu Kim Jong-Un/ „CHINA vrea să își consolideze comunicarea strategică cu Coreea de Nord”
UPDATE Turiști din ZECE țări, printre victimele accidentului de funicular de la Lisabona. Bilanțul a crescut la 17 morți și cel puțin 21 de răniți
15:17
Turiști din ZECE țări, printre victimele accidentului de funicular de la Lisabona. Bilanțul a crescut la 17 morți și cel puțin 21 de răniți
EXTERNE CHINA respinge afirmațiile lui Donald Trump conform cărora Xi Jinping încearcă „să conspire” împotriva SUA alături de Putin și Kim Jong-Un
14:31
CHINA respinge afirmațiile lui Donald Trump conform cărora Xi Jinping încearcă „să conspire” împotriva SUA alături de Putin și Kim Jong-Un
Mediafax
Femeie ucisă de doi câini ciobănești, în Suceava. Care au fost ultimele ei cuvinte
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
EXCLUSIV Cum arată mormântul lui Ion Iliescu, la o lună de la moartea sa FOTO
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Ce au descoperit italienii despre moartea româncei Denisa Păun
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un pulsar care „fuge” de o supernovă
TEHNOLOGIE Directorul unei companii de software a concediat 4.000 de angajați. Toate posturile unui întreg departament au fost desființate din cauza A.I.
18:38
Directorul unei companii de software a concediat 4.000 de angajați. Toate posturile unui întreg departament au fost desființate din cauza A.I.
JUSTIȚIE Toni Neacșu îi răspunde șefei ÎCCJ: Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate
18:17
Toni Neacșu îi răspunde șefei ÎCCJ: Eu am găsit numai 8 decizii CCR încălcate
ACTUALITATE Atacuri sălbatice în serie la Zoo în Suceava. Un copil a fost mușcat de un LIGRU
18:14
Atacuri sălbatice în serie la Zoo în Suceava. Un copil a fost mușcat de un LIGRU
ECONOMIE Câți bani a cerut un taximetrist unui turist, pentru o cursă de doar 2 km, din Aeroportul Iași. Nici în New York nu costă atât!
17:49
Câți bani a cerut un taximetrist unui turist, pentru o cursă de doar 2 km, din Aeroportul Iași. Nici în New York nu costă atât!
EXCLUSIV STENOGRAME din dosarul evaziunii cu mașini de lux: „Trebuie să găsesc o minciună/E flagrantă treaba”.Schema carusel cu prejudiciu de 18 milioane de €
17:46
STENOGRAME din dosarul evaziunii cu mașini de lux: „Trebuie să găsesc o minciună/E flagrantă treaba”.Schema carusel cu prejudiciu de 18 milioane de €
EXCLUSIV Iulian Fota comentează reacția Oanei Țoiu la vizita foștilor premieri români în China: „MAE este de VINĂ”
17:36
Iulian Fota comentează reacția Oanei Țoiu la vizita foștilor premieri români în China: „MAE este de VINĂ”