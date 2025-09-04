Prima pagină » Știri externe » Gândul a avut dreptate: avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de ruși. Autoritățile bulgare au recunoscut ceea ce Gândul a demonstrat deja de 2 zile

Gândul a avut dreptate: avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de ruși. Autoritățile bulgare au recunoscut ceea ce Gândul a demonstrat deja de 2 zile

04 sept. 2025, 18:15, Știri externe
Gândul a avut dreptate: avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de ruși. Autoritățile bulgare au recunoscut ceea ce Gândul a demonstrat deja de 2 zile

Guvernul bulgar a schimbat joi discursul oficial, transmițând că nu are dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când acesta a aterizat duminică, la Plovdiv, în ciuda faptului că inițial Sofia a făcut această afirmație.

Fake News internațional demontat de GÂNDUL

În urmă cu două zile, într-un amplu articol, jurnaliștii Gândul au intervievat o serie de specialiști în aviație, care au pus la îndoială informația prin care avionul președintei Comisiei Europene ar fi fost “atacat” de ruși.

Confirmarea celor spuse de experții intervievați de Gândul a venit astăzi, când însuși premierul bulgar, Rosen Jelyazkov, a declarat în Parlament că avionul președintelui Comisiei nu a fost perturbat, ci a suferit doar o întrerupere parțială a semnalului, genul de întrerupere care apare de obicei în zonele dens populate.

„După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că pilotul nu dădea semne de îngrijorare. Timp de cinci minute, aeronava a rămas în zona de așteptare, semnalul fiind în permanență bun”, le-a spus el parlamentarilor.

Prim-ministrul declarase anterior că perturbarea s-a produs ca urmare a consecințelor neintenționate ale războiului electronic în conflictul ucrainean, scrie Politico.

Viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor, Grozdan Karadzhov, a negat, de asemenea, că există dovezi ale întreruperii semnalului GPS al zborului șefei Comisiei Europene.

„Conform datelor empirice, conform detectării radio, înregistrărilor agențiilor noastre, civile și militare, nu există niciun fapt care să susțină afirmația de bruiaj a semnalul GPS care a afectat avionul”, a declarat joi Karadzhov, pentru postul de televiziune bulgar bTV.

Avionul în care se afla Ursula von der Leyen a avut probleme la aterizare în Bulgaria

Avionul cu care președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a deplasat duminică în Bulgaria, a avut dificultăți la aterizare din cauza unui presupus bruiaj planificat de Rusia, scrie presa internațională.

În urma bruiajului, serviciile de navigație GPS ale aeronavei ar fi fost afectate de acest bruiaj în cursul zilei de duminică, personalul navigant fiind nevoit să recurgă la hărți clasice pentru a ajunge la Plovdiv.

Trei oficiali informați cu privire la incident au declarat pentru Financial Times că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. „A fost o interferență incontestabilă”, au spus ei.

