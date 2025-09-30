Mark Rutte spune că statele NATO „trebuie să-și protejeze cerul” după incursiunile dronelor și avioanelor ruse în spațiul aerian al Alianței

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut marți eforturi suplimentare pentru a proteja mai bine spațiul aerian al membrilor Alianței, după ce mai multe state au raportat încălcări ale spațiului lor aerian de către drone ruse.

Prezent la o conferință de presă comună cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Rutte a atras atenția că situația este una delicată, iar statele membre trebuie să fie pregătite.

„Trebuie să ne păstrăm cerul în siguranță. Am văzut în ultimele săptămâni ce s-a întâmplat cu dronele în Polonia, cu MiG-urile în Estonia, dar și ce se întâmplă acum în Danemarca”, a spus Rutte.

La începutul lunii septembrie, trei avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian estonian după ce un număr mare de drone rusești au intrat în încălcaseră spațiul aerian polonez. De asemenea, mai multe drone ruse au fost observate în mod repetat în Danemarca, fapt care a cauzat perturbări majore ale traficului aerian danez.

„În Danemarca, încă evaluăm ce se află în spatele acestui lucru, dar când vine vorba de Polonia și Estonia, este clar că este vorba de ruși. Cu toate acestea, încă evaluăm dacă totul este intenționat sau nu. Dar chiar dacă nu este intenționat, este neglijență și inacceptabil”, a subliniat Rutte.

Mark Rutte susține în continuare că NATO are nevoie de un „zid”

Rutte a susținut ideea construirii unui așa-numit „zid al dronelor” pentru a proteja mai bine spațiul aerian european, descriind o asemenea măsură ca una „adecvată și necesară”.

„Nu putem cheltui milioane de euro sau dolari pe rachete pentru a doborî drone care costă doar câteva mii de dolari”, a spus Rutte.

Inițiativa, promovată de von der Leyen, urmează să fie discutată de liderii Uniunii Europene miercuri, la Copenhaga. Von der Leyen a promis „acțiuni imediate pentru a crea zidul dronelor”. „Europa trebuie să ofere un răspuns puternic și unit la incursiunile dronelor rusești la granițele noastre”, a spus ea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mark Rutte este dispus să acorde garanții de SECURITATE Kievului/ „SUA și alte câteva țări au declarat că sunt împotriva aderării Ucrainei la NATO”

NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”

Sursa foto: Profimedia