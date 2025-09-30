Prima pagină » Știri externe » Mark Rutte spune că statele NATO „trebuie să-și protejeze cerul” după incursiunile dronelor și avioanelor ruse în spațiul aerian al Alianței

Mark Rutte spune că statele NATO „trebuie să-și protejeze cerul” după incursiunile dronelor și avioanelor ruse în spațiul aerian al Alianței

Andrei Văcaru
30 sept. 2025, 12:41, Știri externe
Mark Rutte spune că statele NATO „trebuie să-și protejeze cerul” după incursiunile dronelor și avioanelor ruse în spațiul aerian al Alianței

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut marți eforturi suplimentare pentru a proteja mai bine spațiul aerian al membrilor Alianței, după ce mai multe state au raportat încălcări ale spațiului lor aerian de către drone ruse.

Prezent la o conferință de presă comună cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Rutte a atras atenția că situația este una delicată, iar statele membre trebuie să fie pregătite.

„Trebuie să ne păstrăm cerul în siguranță. Am văzut în ultimele săptămâni ce s-a întâmplat cu dronele în Polonia, cu MiG-urile în Estonia, dar și ce se întâmplă acum în Danemarca”, a spus Rutte.

La începutul lunii septembrie, trei avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian estonian după ce un număr mare de drone rusești au intrat în încălcaseră spațiul aerian polonez. De asemenea, mai multe drone ruse au fost observate în mod repetat în Danemarca, fapt care a cauzat perturbări majore ale traficului aerian danez.

„În Danemarca, încă evaluăm ce se află în spatele acestui lucru, dar când vine vorba de Polonia și Estonia, este clar că este vorba de ruși. Cu toate acestea, încă evaluăm dacă totul este intenționat sau nu. Dar chiar dacă nu este intenționat, este neglijență și inacceptabil”, a subliniat Rutte.

Mark Rutte susține în continuare că NATO are nevoie de un „zid”

Rutte a susținut ideea construirii unui așa-numit „zid al dronelor” pentru a proteja mai bine spațiul aerian european, descriind o asemenea măsură ca una „adecvată și necesară”.

„Nu putem cheltui milioane de euro sau dolari pe rachete pentru a doborî drone care costă doar câteva mii de dolari”, a spus Rutte.

Inițiativa, promovată de von der Leyen, urmează să fie discutată de liderii Uniunii Europene miercuri, la Copenhaga. Von der Leyen a promis „acțiuni imediate pentru a crea zidul dronelor”. „Europa trebuie să ofere un răspuns puternic și unit la incursiunile dronelor rusești la granițele noastre”, a spus ea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mark Rutte este dispus să acorde garanții de SECURITATE Kievului/ „SUA și alte câteva țări au declarat că sunt împotriva aderării Ucrainei la NATO”

NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”

Sursa foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE YouTube plătește 24 milioane de dolari pentru a pune capăt PROCESULUI intentat de Trump. La ce vor fi folosiți banii
14:56
YouTube plătește 24 milioane de dolari pentru a pune capăt PROCESULUI intentat de Trump. La ce vor fi folosiți banii
EXTERNE JD Vance trage un semnal de alarmă că un shutdown federal este iminent și dă vina pe liderii democrați: „Pun pistolul la tâmpla americanilor”
14:39
JD Vance trage un semnal de alarmă că un shutdown federal este iminent și dă vina pe liderii democrați: „Pun pistolul la tâmpla americanilor”
APĂRARE România vrea să cumpere 216 tancuri de luptă, o achiziție în valoare de 6,5 miliarde de euro
14:15
România vrea să cumpere 216 tancuri de luptă, o achiziție în valoare de 6,5 miliarde de euro
EXTERNE Statele Unite DEPORTEAZĂ aproximativ o sută de persoane în Iran, în urma unui acord cu Teheranul
14:06
Statele Unite DEPORTEAZĂ aproximativ o sută de persoane în Iran, în urma unui acord cu Teheranul
EXTERNE Donald Trump va participa la reuniunea de URGENȚĂ organizată cu comandanți din Armata americană. Ce vor discuta oficialii
13:53
Donald Trump va participa la reuniunea de URGENȚĂ organizată cu comandanți din Armata americană. Ce vor discuta oficialii
EXTERNE NETANYAHU formulează condițiile unui acord de pace în Fâșia Gaza/ ”Armata israeliană va rămâne în cea mai mare parte” a teritoriului
13:14
NETANYAHU formulează condițiile unui acord de pace în Fâșia Gaza/ ”Armata israeliană va rămâne în cea mai mare parte” a teritoriului
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Răsturnare de situație în cazul tragediei de la hotelul din Prahova. Ce făceau cele două tinere în momentul izbucnirii incendiului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Evz.ro
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Alexandrei Căpitănescu după Vocea României. Visul ei a devenit realitate
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Sărbătoare mare în calendarul ortodox pe 1 OCTOMBRIE 2025. Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului. Ce NU ai voie să faci în această zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cele mai mari incendii din istorie: cinci tragedii care au schimbat lumea
ACTUALITATE Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate
14:55
Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate
ACTUALITATE O mașină fără șofer a fost AMENDATĂ în America. „Bolidul indisciplinat” a refuzat să sufle în fiolă
14:46
O mașină fără șofer a fost AMENDATĂ în America. „Bolidul indisciplinat” a refuzat să sufle în fiolă
ACTUALITATE FURT spectaculos la Pucioasa. Hoțul a împrăștiat 20.000 de lei prin magazin în timpul jafului
14:33
FURT spectaculos la Pucioasa. Hoțul a împrăștiat 20.000 de lei prin magazin în timpul jafului
FINANCIAR După majorarea TVA de către Bolojan, România a înregistrat cel mai prost trimestru financiar de la pandemia de COVID-19 încoace. Declinul continuă
14:30
După majorarea TVA de către Bolojan, România a înregistrat cel mai prost trimestru financiar de la pandemia de COVID-19 încoace. Declinul continuă
NEWS ALERT LEUL își continuă prăbușirea față de euro. Cursul BNR arată că moneda națională se apropie de un minim istoric
14:28
LEUL își continuă prăbușirea față de euro. Cursul BNR arată că moneda națională se apropie de un minim istoric
DEZVĂLUIRI NĂPASTA familiei Ceaușescu. Singurul copil rămas în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu suferă de o boală letală. Valentin Ceaușescu imploră ajutorul statului pentru tratament
14:21
NĂPASTA familiei Ceaușescu. Singurul copil rămas în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu suferă de o boală letală. Valentin Ceaușescu imploră ajutorul statului pentru tratament