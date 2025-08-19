Mark Rutte este dispus să acorde garanții de SECURITATE Kievului/ „SUA și alte câteva țări au declarat că sunt împotriva aderării Ucrainei la NATO”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, luni, că aderarea Ucrainei la NATO nu a fost adusă în discuție, dar că negocierile vor prevedea acordarea unor garanții de securitate în conformitate cu articolul 5 al Organizației Nord-Atlantice.

Articolul 5 din tratatul fondator al NATO consacră principiul apărării colective, conform căruia un atac asupra oricăruia dintre cei 32 de membri ai săi este considerat un atac asupra tuturor.

Potrivit informațiilor lui Rutte, asemenea garanții de securitate ar putea fi oferite Ucrainei în locul aderării la NATO. Președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat în repetate rânduri împotriva aderării Ucrainei la NATO, insistând că un asemenea demers ar putea provoca o escaladare a situației.

Rutte nu discută despre o potențială aderare a Ucrainei la NATO

„Situația este următoarea – SUA și alte câteva țări au declarat că sunt împotriva aderării Ucrainei la NATO. Poziția oficială a NATO este că există o cale ireversibilă pentru Ucraina să intre în NATO. Dar ceea ce discutăm aici nu este aderarea la NATO, ci garanțiile de securitate de tip articolul 5 pentru Ucraina și ce ar implica acestea va fi dezbătut mai detaliat acum”, a dezvăluit Rutte, conform agenției de presă Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, nu a exclus posibilitatea de a trimite trupe americane în Ucraina, în cadrul acordului privind garanțiile de securitate oferite de Occident. Liderul SUA a explicat că Europa va trebui să ofere principalele garanții de securitate, dar a subliniat că ar putea fi implicate și Statele Unite.

”Europenii sunt în prima linie a apărării. Dar noi îi vom ajuta, ne vom implica. Vă vom anunța, poate chiar în această seară”, a explicat Trump, înaintea întâlnirii cu liderii europeni.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Discutia dintre Trump și liderii europeni s-a încheiat. Putin, sunat în mijlocul discuțiilor. Trump nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina

Condiția formulată de la MACRON la reuniunea de la Casa Albă /„Vorbim despre securitatea întregului continent european”