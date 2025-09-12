NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”

NATO a anunțat lansarea misiunii „Santinela estică,” o nouă operațiune cu scopul de consolidare a apărării flancului estic al Europei.

Lansarea misiunii vine ca răspuns la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian polonez la începutul acestei săptămâni, a declarat secretarul general al alianței Mark Rutte.

Rurre a subliniat:

„Deși aceasta a fost cea mai mare concentrație de încălcări ale spațiului aerian NATO pe care am văzut-o, ceea ce s-a întâmplat miercuri nu a fost un incident izolat. Nesăbuința Rusiei în spațiul aerian de-a lungul flancului nostru estic crește în frecvență. Am văzut drone care au încălcat spațiul nostru aerian în România, Estonia, Letonia și Lituania”. „Fie că este intenționat sau nu, este periculos și inacceptabil. Nu putem lăsa drone rusești să intre în spațiul aerian aliat”, a mai spus Rutte, anunțând lansarea operațiunii „Santinela Estică”.

Misiunea, care începe vineri seara, va implica o serie de capabilități care integrează baze aeriene și terestre, notează Reuters.

Mai multe state membre NATO – printre care Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania – s-au angajat până acum să facă parte din misiune, iar alte state urmează să li se alăture, a spus Mark Rutte.

Începând cu zilele următoare, “Santinela estică” va prezenta atât capabilități tradiționale, cât și tehnologii noi, inclusiv elemente concepute pentru a aborda provocările asociate cu dronele.

„Santinela Estică va adăuga flexibilitate și forță poziției noastre”, a spus secretarul general.

Generalul Alexus Grynkewich: Alianța va apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO

Rutte a subliniat că sarcina principală a NATO de a descuraja agresiunea și de a apăra fiecare aliat subliniază importanța protejării flancului estic.

„Acesta este motivul pentru care avem forțe terestre avansate desfășurate în opt țări, cu contribuții din partea fiecărui aliat care sprijină aceste contingente și planuri în vigoare pentru a ne extinde prezența dacă și când este necesar”, a spus el.

El a adăugat că aliații din întreaga Europă și America de Nord lucrează împreună în fiecare zi pentru consolidarea apărării aeriene și protejarea infrastructurii submarine critice din Marea Baltică.

În timpul conferinței comune de la sediul NATO din Bruxelles, comandantul șef al forțelor NATO din Europa, generalul Alexus Grynkewich, a declarat că alianța va apăra fiecare centimetru al teritoriului alianței.

„Polonia și cetățenii din întreaga Alianță ar trebui să se simtă asigurați de răspunsul nostru rapid de la începutul acestei săptămâni și de anunțul semnificativ pe care îl facem astăzi aici”, a spus el. „Încălcarea spațiului aerian al Poloniei la începutul acestei săptămâni nu este un incident izolat și afectează mai mult decât Polonia”, a declarat Grynkewich. „În timp ce o evaluare completă a incidentului este în curs de desfășurare, NATO nu așteaptă, ci acționăm”.

