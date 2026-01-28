Sarah Mullally a devenit al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury și prima femeie din lume care conduce o Biserică

Sarah Mullally a intrat în istorie ca prima femeie Arhiepiscop de Canterbury și devine astfel liderul spiritual al celor 85 de milioane de anglicani din întreaga lume. Numirea acesteia în funcția de Arhiepiscop a fost anunțată încă din octombrie anul trecut, iar pe 28 ianuarie a fost confirmată oficial în cadrul unei ceremonii la Catedrala St. Paul din Londra.

Numirea lui Sarah Mullally drept capul Bisericii Anglicane marchează o premieră în ultimii 500 de ani. În mod tradițional aceste funcții sunt destinate exclusive bărbaților. Deși, din punct de vedere tehnic, funcția de șef al bisericii (Guvernator Suprem) revine monarhului britanic, Arhiepiscopul de Canterbury este cel mai înalt episcop și este liderul spiritual al bisericii și al Comuniunii Anglicane la nivel mondial.

Înainte de a intra în rândul clerului, Sarah Mullally a avut o carieră de succes în medicină, fiind asistentă medicală specializată în oncologie. În 1999, a devenit cea mai tânără persoană numită în funcția de Chief Nursing Officer pentru Anglia. Mullally a fost hirotonită ca preot în 2001, iar în 2018 a bifat o altă premieră, fiind numită prima femeie Episcop a Londrei, a treia cea mai importantă poziție în ierarhia Bisericii Anglicane.

Sarah Mullally îl înlocuiește în funcția de lider spiritual al Bisericii Anglicane pe Justin Welby, care a demisionat în urma unui scandal legat de gestionarea cazurilor de abuz în cadrul bisericii.

Recomandările autorului: