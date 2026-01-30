Prima pagină » Știri externe » Melania Trump și-a lansat oficial documentarul la Centrul Kennedy din Washington. Ce personalități au participat la evenimentul Primei Doamne

30 ian. 2026, 12:41, Știri externe
Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, și-a lansat filmul documentar joi seara, la centrul artistic din Washington, redenumit recent „Trump Kennedy Center”. Spre deosebire de tradiționalul covor roșu, evenimentul a beneficiat de un „covor negru”, lucru ce a reflectat estetica sobră și simetrică promovată de Melania Trump în campania de marketing a filmului său. Filmul urmează să intre în cinematografele din întreaga lume începând din 30 ianuarie și se așteaptă să fie vizionat în aproximativ 2.000 de centre din SUA și peste 5.000 la nivel global.

După aproximativ 3-4 săptămâni, documentarul Primei Doamne va fi disponibil pe platforma de streaming a celor de la Amazon Prime, unde va fi însoțit de o miniserie documentară de trei episoade. Compania Amazon MGM a cumpărat drepturile de difuzare a documentarului „Melania” contra sumei de 40 de milioane de dolari.

La premieră a participat și regizorul Brett Ratner, o figură controversată care nu a mai lucrat la Hollywood din 2017, atunci când s-a confruntat cu o serie de acuzații de abuz sexual. Mai mult, numele acestuia apare și în dosarele Epstein.

Printre participanți, s-au numărat și Dr. Phil, Dr. Oz, Nicki Minaj, dar și personalități ale administrației Trump, precum secretarul de război Pete Hegseth, secretarul educației Linda McMahon și secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr., Mike Johnson, purtătorul de cuvânt al Camerei Reprezentanților SUA și mulți alții.

Printre absenții notabili de la premiera de aseară s-au numărat majoritatea copiilor președintelui Trump. Fiul în vârstă de 19 ani al Melaniei și al lui Donald Trump, Barron Trump, nu a participat la marea seară a mamei sale, în ciuda faptului că apare în film. De asemenea, Ivanka, fiica lui Trump din căsătoria anterioară, nu a apărut nici ea și nici soțul acesteia, Jared Kushner.

În ciuda premierei fastuoase, nu se așteaptă ca filmul să devină un succes de box office după lansarea la nivel național. Se estimează că va încasa între 1 și 5 milioane de dolari în weekend-ul de premieră.

