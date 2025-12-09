Membru al Forțelor Armate ale Marii Britanii a murit într-un accident de mașină în Ucraina

Un membru al forțelor armate britanice a murit într-un accident petrecut marți dimineață în Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării, potrivit BBC.

„El a fost rănit într-un accident tragic în timp ce observa cum forțele ucrainene testau o nouă capacitate defensivă, departe de linia frontului”, se arată în comunicat. Secretarul Apărării, John Healey, a declarat că a fost „devastat de anunțul morții”, iar gândurile sale sunt alături de „familie, prieteni și colegi în timp ce sunt îndurerați”.

