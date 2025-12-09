Prima pagină » Știri externe » Donald Trump este desemnat de Politico cel mai influent politician din Europa. Marine Le Pen este pe 4, Putin pe 5 și Macron pe 19. Nicușor Dan nu există în clasament, dar este menționat un alt român. Cine este acesta

Donald Trump este desemnat de Politico cel mai influent politician din Europa. Marine Le Pen este pe 4, Putin pe 5 și Macron pe 19. Nicușor Dan nu există în clasament, dar este menționat un alt român. Cine este acesta

09 dec. 2025, 16:59, Știri externe
Donald Trump este desemnat de Politico cel mai influent politician din Europa. Marine Le Pen este pe 4, Putin pe 5 și Macron pe 19. Nicușor Dan nu există în clasament, dar este menționat un alt român. Cine este acesta

Publicația POLITICO a publicat astăzi clasamentul celor mai influente persoane din Europa. Potrivit acestui clasament care include 28 de lideri europeni, cea mai influentă persoană din Europa este considerată a fi președintele Statelor Unite, Donald Trump, datorită influenței sale masive asupra politicilor europene. 

Publicația a concluzionat că nimeni nu a exercitat o influență mai mare asupra Europei în ultimul an decât a făcut-o președintele american. Podiumul este completat de Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, care se află pe locul doi, iar pe locul trei se află Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. Surpriza este dată de persoana aflată pe locul 4, Marine Le Pen, liderul extremei dreapta din Franța, în timp ce Emmanuel Macron se află abia pe locul 19. O altă surpriză în topul publicației cu cei mai influenți politicieni care vor modela politica continentului în anul 2026 este dată de Vladimir Putin, care ocupă locul 5 în clasament. În comparație, Volodimir Zelenski ocupă abia locul 14. Din topul celor mai influenți 28 oameni politici din Europa nu face parte nici un român. În schimb, publicația menționează un politician român în topul celor care pot afecta status quo-ului în anul 2026.

Donald Trump, „Unda de șoc transatlantică”

POLITICO a atribuit pentru fiecare lider și câte o poreclă. Donald Trump a primit porecla „Unda de șoc transatlantică”. Cu toate că este singurul politician prezent în acest top care nu face parte din continentul European, Donald Trump este prezentat ca un partener imprevizibil și dominant, al cărui impulsuri pot răsturna continentul european peste noapte. Nimeni nu a exercitat mai multă influență în sau asupra Europei în acest an decât președintele Statelor Unite.

Cei de la POLITICO au fost nevoiți să își încalce propriile reguli și să-l includă pe Donald Trump în topul celor 28 de lideri. Dacă a existat vreodată un moment pentru a face o excepție, acest a este momentul, precizează cei care au întocmit clasamentul. Umbra lui Trump se întinde atât de mult asupra capitalelor europene încât deciziile sale au remodelat totul, de la bugetele de apărare la politica comercială și politica internă.

Într-un interviu acordat Dashai Burns de la POLITICO pentru un episod special al emisiunii The Conversation, Trump și-a prezentat teoria despre motivul pentru care exercită atât de multă putere asupra continentului: „Europa nu știe ce să facă”, a spus el.

Este Donald Trump o amenințare pentru Europa?

Nu toți europenii acceptă abordările politice ale lui Donald Trump. Președintele Statelor Unite și apropiații săi au intervenit de mute ori în forță în Europa, de la de discursul lu JD Vance la Munchen până la sprijinul acordat de Elon Musk extremei drepte din Germania și Regatul Unit. Liderii Uniunii Europene urmăresc cu nervozitate situația actuală având în vedere că printre preferații lui Donald Trump de pe bătrânul continent se află Marine Le Pen sau Viktor Orban. Având în vedere că atât Franța, cât și Ungaria se îndreaptă spre alegeri importante, perspectiva unei intervenții americane în balanță a devenit o preocupare constantă pentru mulți la Bruxelles.

Dominația președintelui SUA a remodelat economia Europei la fel de mult ca și diplomația sa. Declarațiile și campaniile Washingtonului a început să submineze identitatea Europei ca superputere de reglementare a lumii.

Printre cele „10 personalități de urmărit” se află și un român

În timp ce Europa se confruntă cu războiul și cu presiunea politică din partea altor superputeri, POLITICO nu trece cu vederea curentele care remodelează continentul din interior. Anul acesta, ca parte a analizei anuale a puterii din Europa, publicația a evidențiat și figuri care pun bazele politicii de mâine. În acest top 10, care include procurori, legislatori inflexibili și instigatori provocatori, este menționat și Siegfrid Mureșan.

În calitate de negociator principal al Partidului Popular European de centru-dreapta, Mureșan și-a unit forțele cu socialista Carla Tavares pentru a o împinge pe președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, să facă concesii cu privire la proiectul de buget al Uniunii Europene. Pentru a-și asigura victoria, europarlamentarul român și vicepreședintele PPE a condus o campanie în care Parlamentul a folosit toate pârghiile instituționale de care dispunea, inclusiv o amenințare cu boicotarea discuțiilor dacă Comisia nu reelabora elemente cheie ale planului.

Recomandările autorului:

Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției

Ginerele lui Donald Trump se află în spatele încercării Paramount de a cumpăra studiourile Warner Bros. Kushner trece de la Gaza și Ucraina, la cinematografie

SUA a notificat G7 că reduce sprijinul pentru Ucraina, dezvăluie Politico

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Programele sociale din vremea pandemiei i-au costat pe britanici 11 mld.£: Reduceri cu 50% la alimente pentru a-i încuraja să ia masa în oraș
18:37
Programele sociale din vremea pandemiei i-au costat pe britanici 11 mld.£: Reduceri cu 50% la alimente pentru a-i încuraja să ia masa în oraș
EXTERNE O badantă din Italia moștenește trei milioane de euro de la un bătrân, deși lucra de numai 20 de zile pentru el
18:20
O badantă din Italia moștenește trei milioane de euro de la un bătrân, deși lucra de numai 20 de zile pentru el
FOTO Imaginile incredibile din satelit care arată amploarea distrugerilor cauzate de inundațiile din Asia
18:03
Imaginile incredibile din satelit care arată amploarea distrugerilor cauzate de inundațiile din Asia
CONTROVERSĂ Primarul New York-ului își ia consilier pe Justiție un rapper condamnat. Noul sfătuitor al lui Mamdani, pușcăriaș timp de 7 ani pentru jaf armat, jefuia taximetriștii
16:23
Primarul New York-ului își ia consilier pe Justiție un rapper condamnat. Noul sfătuitor al lui Mamdani, pușcăriaș timp de 7 ani pentru jaf armat, jefuia taximetriștii
EXTERNE Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă trimise din Belarus. Cum ar putea interveni armata
16:12
Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă trimise din Belarus. Cum ar putea interveni armata
EXTERNE Luptele dintre Thailanda și Cambodgia se intensifică. De când se războiesc cele două țări și la cât a ajuns numărul victimelor
15:15
Luptele dintre Thailanda și Cambodgia se intensifică. De când se războiesc cele două țări și la cât a ajuns numărul victimelor
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit 'puișorul' Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: 'Este moștenitor legal
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Cutremurele care au loc pe Lună ar putea schimba viitoarele misiuni NASA
UTILE Când se plăteşte concediul de odihnă neefectuat. Cum ce poţi profita de zilele restante
18:19
Când se plăteşte concediul de odihnă neefectuat. Cum ce poţi profita de zilele restante
VIDEO Nicușor Dan adâncește misterul votului la Primăria Capitalei. A fost Drulă sau Ciceală? Președintele îi dă replica lui Ciucu: „Trebuie să te și bazezi pe ce vorbești”
18:03
Nicușor Dan adâncește misterul votului la Primăria Capitalei. A fost Drulă sau Ciceală? Președintele îi dă replica lui Ciucu: „Trebuie să te și bazezi pe ce vorbești”
FLASH NEWS De la Paris, Nicușor Dan se gândește la Micul Paris și insistă cu moștenirea sa: „Eu vreau ca acel referendum să fie pus în practică”
17:52
De la Paris, Nicușor Dan se gândește la Micul Paris și insistă cu moștenirea sa: „Eu vreau ca acel referendum să fie pus în practică”
FLASH NEWS Nicușor Dan, despre o eventuală fragmentare a coaliției de guvernare: „Partidele trebuie să se raporteze la interesul public”
17:52
Nicușor Dan, despre o eventuală fragmentare a coaliției de guvernare: „Partidele trebuie să se raporteze la interesul public”
FLASH NEWS După ce ieri a spus că votanții AUR nu sunt pro-ruși, Nicușor Dan revine azi și spune că apropierea AUR de narativele rusești este „destul de abstractă”
17:48
După ce ieri a spus că votanții AUR nu sunt pro-ruși, Nicușor Dan revine azi și spune că apropierea AUR de narativele rusești este „destul de abstractă”

Cele mai noi