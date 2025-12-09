Donald Trump este desemnat de Politico cel mai influent politician din Europa. Marine Le Pen este pe 4, Putin pe 5 și Macron pe 19. Nicușor Dan nu există în clasament, dar este menționat un alt român. Cine este acesta

Publicația POLITICO a publicat astăzi clasamentul celor mai influente persoane din Europa. Potrivit acestui clasament care include 28 de lideri europeni, cea mai influentă persoană din Europa este considerată a fi președintele Statelor Unite, Donald Trump, datorită influenței sale masive asupra politicilor europene.

Publicația a concluzionat că nimeni nu a exercitat o influență mai mare asupra Europei în ultimul an decât a făcut-o președintele american. Podiumul este completat de Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, care se află pe locul doi, iar pe locul trei se află Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. Surpriza este dată de persoana aflată pe locul 4, Marine Le Pen, liderul extremei dreapta din Franța, în timp ce Emmanuel Macron se află abia pe locul 19. O altă surpriză în topul publicației cu cei mai influenți politicieni care vor modela politica continentului în anul 2026 este dată de Vladimir Putin, care ocupă locul 5 în clasament. În comparație, Volodimir Zelenski ocupă abia locul 14. Din topul celor mai influenți 28 oameni politici din Europa nu face parte nici un român. În schimb, publicația menționează un politician român în topul celor care pot afecta status quo-ului în anul 2026.

Donald Trump, „Unda de șoc transatlantică”

POLITICO a atribuit pentru fiecare lider și câte o poreclă. Donald Trump a primit porecla „Unda de șoc transatlantică”. Cu toate că este singurul politician prezent în acest top care nu face parte din continentul European, Donald Trump este prezentat ca un partener imprevizibil și dominant, al cărui impulsuri pot răsturna continentul european peste noapte. Nimeni nu a exercitat mai multă influență în sau asupra Europei în acest an decât președintele Statelor Unite.

Cei de la POLITICO au fost nevoiți să își încalce propriile reguli și să-l includă pe Donald Trump în topul celor 28 de lideri. Dacă a existat vreodată un moment pentru a face o excepție, acest a este momentul, precizează cei care au întocmit clasamentul. Umbra lui Trump se întinde atât de mult asupra capitalelor europene încât deciziile sale au remodelat totul, de la bugetele de apărare la politica comercială și politica internă.

Într-un interviu acordat Dashai Burns de la POLITICO pentru un episod special al emisiunii The Conversation, Trump și-a prezentat teoria despre motivul pentru care exercită atât de multă putere asupra continentului: „Europa nu știe ce să facă”, a spus el.

Este Donald Trump o amenințare pentru Europa?

Nu toți europenii acceptă abordările politice ale lui Donald Trump. Președintele Statelor Unite și apropiații săi au intervenit de mute ori în forță în Europa, de la de discursul lu JD Vance la Munchen până la sprijinul acordat de Elon Musk extremei drepte din Germania și Regatul Unit. Liderii Uniunii Europene urmăresc cu nervozitate situația actuală având în vedere că printre preferații lui Donald Trump de pe bătrânul continent se află Marine Le Pen sau Viktor Orban. Având în vedere că atât Franța, cât și Ungaria se îndreaptă spre alegeri importante, perspectiva unei intervenții americane în balanță a devenit o preocupare constantă pentru mulți la Bruxelles.

Dominația președintelui SUA a remodelat economia Europei la fel de mult ca și diplomația sa. Declarațiile și campaniile Washingtonului a început să submineze identitatea Europei ca superputere de reglementare a lumii.

Printre cele „10 personalități de urmărit” se află și un român

În timp ce Europa se confruntă cu războiul și cu presiunea politică din partea altor superputeri, POLITICO nu trece cu vederea curentele care remodelează continentul din interior. Anul acesta, ca parte a analizei anuale a puterii din Europa, publicația a evidențiat și figuri care pun bazele politicii de mâine. În acest top 10, care include procurori, legislatori inflexibili și instigatori provocatori, este menționat și Siegfrid Mureșan.

În calitate de negociator principal al Partidului Popular European de centru-dreapta, Mureșan și-a unit forțele cu socialista Carla Tavares pentru a o împinge pe președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, să facă concesii cu privire la proiectul de buget al Uniunii Europene. Pentru a-și asigura victoria, europarlamentarul român și vicepreședintele PPE a condus o campanie în care Parlamentul a folosit toate pârghiile instituționale de care dispunea, inclusiv o amenințare cu boicotarea discuțiilor dacă Comisia nu reelabora elemente cheie ale planului.

