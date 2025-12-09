Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina le va transmite Statelor Unite un plan revizuit de soluționare pașnică a conflictului cu Rusia.

Marți, Ucraina va trimite un plan revizuit de soluționare pașnică a conflictului după discuțiile de la Londra dintre președintele Vladimir Zelenski și liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii.

Zelenski revizuiește planul de pace: Nu vrea compromisuri teritoriale

Deoarece războiul se apropie de al patrulea an, Kievul, aflat sub presiune din partea Casei Albe de a căuta rapid un acord de pace, dorește să echilibreze proiectul sprijinit de SUA, pe care mulți l-au considerat „favorabil” pentru Moscova.

O întâlnire improvizată între prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și Zelenski a avut loc pentru a consolida poziția Ucrainei. După întâlnire, Zelenski le-a declarat jurnaliștilor că planul revizuit cuprinde 20 de puncte, însă un acord privind cedarea teritoriilor, aspect pe care Moscova insistă , încă nu a fost obținut.

„Americanii, în principiu, sunt dispuși să caute un compromis. Bineînțeles, există probleme dificile legate de teritoriu și un compromis în acest sens nu a fost încă găsit”, a spus președintele ucrainean, care a reiterat că Ucraina nu poate ceda nicio parte a teritoriului său.

El a declarat că proiectul de plan de pace va fi finalizat până miercuri seara, de către consilierii ucraineni și europeni în domeniul securității, apoi va fi trimis în SUA. El mai adaugă că problema schimbului unei părți teritoriale din Donbas, propusă de parteneri, nici măcar nu este luată în considerare.

Planul de pace al SUA a fost redus de la 28 la 20 de puncte. Americanii doresc să găsească compromisuri, dar în ceea ce privește cedarea de teritorii, acestea nu există, informează Reuters .

Ucraina ar putea primi împrumuturi din activele înghețate ale Rusiei de la UE

O sursă din guvernul britanic a declarat anterior că întâlnirea de luni se va concentra pe utilizarea activelor ruse înghețate în Occident. Liderii Estoniei, Finlandei, Irlandei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei și Suediei au cerut Uniunii Europene să accelereze implementarea unei propuneri înghețate de utilizare a acestor active pentru finanțarea ajutorului acordat Ucrainei.

Starmer, Macron, Merz și Zelenski sunt, de asemenea, hotărâți să obțină garanții de securitate din partea SUA, care să ajute la prevenirea unor noi atacuri din partea Rusiei, care a lansat o invazie la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022.

Publicarea unui plan american de încetare a focului luna trecută a atras, într-o oarecare măsură, atenția liderilor europeni, care se tem că Ucraina ar putea fi forțață să accepte multe dintre cererile Rusiei, ceea ce, după părerea unora, ar putea destabiliza situația de pe continent.

Liderii UE și UK vor o pace echitabilă, de lungă durată

„Îi sprijinim pe ucraineni și, dacă încetarea focului trebuie să fie echitabilă și de lungă durată”, a declarat Starmer după ce i-a întâmpinat pe lideri la reședința sa de pe Downing Street.

Macron și Merz și-au exprimat, de asemenea, hotărârea de a continua implementarea unui plan solid, pe care cancelarul german l-a descris ca fiind „decisiv… pentru noi toți”.

Zelenski a subliniat echilibrul delicat pe care puterile europene trebuie să-l mențină în încercarea de a obține condiții mai favorabile din partea planului american:

„Există lucruri pe care nu le vom putea face fără americani, lucruri pe care nu le vom putea face fără Europa; de aceea trebuie să luăm câteva decizii importante”.

Trump a trimis o delegație la Moscova

Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, au adus săptămâna trecută un plan revizuit la Moscova și au purtat câteva zile de negocieri cu oficialii ucraineni la Miami, care s-au încheiat sâmbătă fără niciun progres.

Zelenski a descris negocierile ca fiind „constructive, însă dificile”. Trump a declarat duminică că este „dezamăgit” de Zelenski, acuzându-l că nu s-a familiarizat cu ultimele propuneri sprijinite de SUA. Președintele ucrainean a afirmat că Uraina nu are dreptul, „potrivit Constituției, dreptului internațional și moral”, să cedeze teritorii.

Zelenski insistă și asupra furnizării armelor

De asemenea, el a mai spus că „americanii vor continua să furnizeze arme Ucrainei, deoarece câștigă bani și acest lucru se potrivește politicii lor actuale” și a vorbit pentru prima oară despre candidații pentru postul de președinte al Oficiului Prezidențial. El a dezvăluit că aceștia ar fi Mihail Fedorov, Denis Șmihal, Serghei Kislitsa, Kirill Budanov și Pavel Palisa.

Incidentul de securitate din Irlanda

Președintele ucrainean a declarat că va fi demarată o anchetă privind incidentul de securitate asupra aeronavei sale.

„Dronele au zburat într-adevăr deasupra avionului meu în Irlanda, va exista o anchetă”, a spus Zelenski.

Relațiile Kiev-Washington DC s-au înrăutățit vizibil de la revenirea lui Trump la Casa Albă

În februarie 2025, Trump l-a descris pe Zelenski drept „dictator” și a acuzat că Ucraina a început războiul. În februarie 2025, Statele Unite s-au oferit să preia controlul asupra a 50% din zăcămintele vitale de metale rare ale Ucrainei în schimbul unor garanții de securitate pentru Kiev împotriva Rusiei.

La întâlnirea din 28 februarie 2025, Trump și Zelenski s-au certat în Biroul Oval după ce nu a reușit să ajungă la un acord. Trump i-a spus lui Zelenski că „se joacă cu al Treilea Război Mondial”. Deși au existat momente când și-a exprimat dezamăgirea față de Vladimir Putin, liderul de la Casa Albă a reiterat că SUA nu vor mai acorda ajutoare financiare și arme Ucrainei pentru a se apăra în fața agresiunii Rusiei.

Sursa Foto: Profimedia

