13:26
După-amiază, Zelenski are programată o întâlnire cu prim-ministurul italian Giorgia Meloni la Palazzo Chigi. Zelenski mizează pe sprijinul lui Meloni în acest proces de pace datorită relației strânse cu Donadld Trump. Aceasta este văzută de unii analiști ca o potențială punte între Statele Unite și Europa, încercând să medieze interesele UE cu administrația Trump. Trump a lăudat-o public pe Meloni în repetate rânduri, numind-o o „femeie fantastică” și o „apărătoare puternică și abilă a Occidentului”. Meloni a vorbit, de asemenea, pozitiv despre abilitățile geopolitice ale lui Trump.
13:21
UPDATE. Volodimir Zelenski i-a mulțumit Papei pentru rugăciuni și l-a invitat să viziteze Ucraina
„Ucraina apreciază foarte mult tot sprijinul Papei Leon al XIV-lea și al Sfântului Scaun – asistența umanitară constantă, disponibilitatea de a extinde prezența misiunilor umanitare. Astăzi, în timpul audienței, i-am mulțumit Sanctității Sale pentru rugăciunile constante pentru Ucraina și ucraineni, apelurile la o pace justă. L-am informat pe Papa despre eforturile diplomatice cu SUA pentru a obține pacea. Am discutat despre eforturile viitoare și despre medierea Vaticanului pentru a recupera copiii noștri, răpiți de Rusia. Îi sunt recunoscător Sanctității Sale pentru toate eforturile de a sprijini micuții ucraineni. Sunt recunoscător pentru această discuție și pentru toată atenția acordată poporului nostru. L-am invitat pe Papa să viziteze Ucraina. Acesta va fi un semnal puternic de sprijin pentru oamenii noștri.“, a transmis Zelenski pe canalul său de Telegram.
12:48
UPDATE. Președintele Volodymyr Zelensky s-a întâlnit, astăzi, la Castel Gandolfo cu Papa Leon al XIV-lea.
Conform unor surse media, Zelenski a părăsit deja Villa Barberini din Castel Gandolfo după întâlnirea cu Papa. Întâlnirea lor durase anterior aproximativ 30 de minute.
După aceea, Zelenski și Papa au făcut mai multe fotografii.
Leon al XIV-lea a devenit Papă pe 8 mai anul acesta. La una dintre primele sale liturghii, a menționat Ucraina și războiul, iar în luna mai a acuzat direct Rusia de imperialism și a îndemnat-o să depună armele.
În august, Papa Leon al XIV-lea a cerut încetarea ostilităților și începerea imediată a negocierilor. Se presupunea că acestea ar putea avea loc la Vatican, dar Rusia s-a opus vehement.
11:30
UPDATE. Zelenski se va întâlni cu Papa Leon și Giorgia Meloni în Italia
Volodimir Zelenski a sosit la Roma, după o zi aglomerată de întâlniri diplomatice, în cadrul căreia s-a întâlnit cu liderii europeni la Londra și Bruxelles.
Președintele Ucrainei se va întâlni cu Papa Leon în orașul Castel Gandolfo, chiar lângă Roma.
Va fi prima întâlnire dintre cei doi de la discuțiile anterioare din iulie, în marja Conferinței de redresare a Ucrainei de la Roma.
Zelenski se va întâlni apoi cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Aceasta a participat ieri la o conferință video cu Zelenski și lideri europeni pentru a discuta planul de pace.
11:15
UPDATE. Zelenski, întâlnire rapidă cu Ursula von der Leyen și Mark Rutte la Bruxelles
După întâlnirea de ieri de la Londra cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat imediat la Bruxelles pentru o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul căreia părțile au discutat despre următorii pași către realizarea păcii din Ucraina.
„O întâlnire bună și productivă cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, Președintele Consiliului European, Antonio Costa și Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Am informat liderii despre situația de pe plan diplomatic. Am discutat despre colaborarea cu partenerii americani în ceea ce privește ritmul eforturilor pentru a instaura, a garanta securitatea și a ne consolida reziliența. Am abordat și inițiativele PURL și creditul de reparații. Ne-am coordonat pozițiile cu privire la toate aceste aspecte. Acționăm în mod concertat și constructiv. Vă mulțumesc pentru întâlnire și pentru sprijin!“, a transmis Zelenski pe rețelele de socializare.
La rândul său, Ursula von der Leyen a transmis că UE își menține sprijinul ferm pentru Ucraina.
„În timp ce negocierile de pace sunt în desfășurare, UE își menține sprijinul ferm pentru Ucraina. Propunerile noastre de finanțare sunt pe masă. Scopul este o Ucraină puternică, pe câmpul de luptă și la masa negocierilor. I-am reafirmat președintelui Zelenskyy că UE rămâne neclintită și angajată față de principiile sale. Suveranitatea Ucrainei trebuie respectată. Securitatea Ucrainei trebuie garantată, pe termen lung, ca primă linie de apărare pentru Uniunea noastră. Europa va continua să contribuie la toate eforturile pentru o pace justă și durabilă pentru Ucraina.“, a transmis Ursula von der Leyen.
11:12
UPDATE. Witkoff și Kushner au vrut ca Zelenski să „renunțe la Donbas”... prin telefon
Un oficial ucrainean a declarat pentru Axios că oferta de pace a Statelor Unite s-a înrăutățit, din perspectiva Kievului, după ce consilierii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au avut o întâlnire de cinci ore cu Putin, săptămâna trecută, la Kremlin.
Oficialul a susținut că Witkoff și Kushner păreau să își dorească un „da” clar din partea lui Zelenski atunci când au discutat planul într-o convorbire de două ore, sâmbătă.
„Aveam senzația că SUA încercau să ne facă să acceptăm dorința Rusiei de a prelua întregul Donbas și că americanii voiau ca Zelenski să accepte totul în apelul telefonic”, a spus oficialul ucrainean.
Apelul telefonic cu Zelenski a avut loc la sfârșitul a trei zile de discuții maraton între Witkoff, Kushner și consilierii lui Zelenski la Miami.
Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina le va transmite Statelor Unite un plan revizuit de soluționare pașnică a conflictului cu Rusia.
Marți, Ucraina va trimite un plan revizuit de soluționare pașnică a conflictului după discuțiile de la Londra dintre președintele Vladimir Zelenski și liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii.
Zelenski revizuiește planul de pace: Nu vrea compromisuri teritoriale
Deoarece războiul se apropie de al patrulea an, Kievul, aflat sub presiune din partea Casei Albe de a căuta rapid un acord de pace, dorește să echilibreze proiectul sprijinit de SUA, pe care mulți l-au considerat „favorabil” pentru Moscova.
O întâlnire improvizată între prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și Zelenski a avut loc pentru a consolida poziția Ucrainei. După întâlnire, Zelenski le-a declarat jurnaliștilor că planul revizuit cuprinde 20 de puncte, însă un acord privind cedarea teritoriilor, aspect pe care Moscova insistă , încă nu a fost obținut.
„Americanii, în principiu, sunt dispuși să caute un compromis. Bineînțeles, există probleme dificile legate de teritoriu și un compromis în acest sens nu a fost încă găsit”, a spus președintele ucrainean, care a reiterat că Ucraina nu poate ceda nicio parte a teritoriului său.
El a declarat că proiectul de plan de pace va fi finalizat până miercuri seara, de către consilierii ucraineni și europeni în domeniul securității, apoi va fi trimis în SUA. El mai adaugă că problema schimbului unei părți teritoriale din Donbas, propusă de parteneri, nici măcar nu este luată în considerare.
Planul de pace al SUA a fost redus de la 28 la 20 de puncte. Americanii doresc să găsească compromisuri, dar în ceea ce privește cedarea de teritorii, acestea nu există, informează Reuters .
Ucraina ar putea primi împrumuturi din activele înghețate ale Rusiei de la UE
O sursă din guvernul britanic a declarat anterior că întâlnirea de luni se va concentra pe utilizarea activelor ruse înghețate în Occident. Liderii Estoniei, Finlandei, Irlandei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei și Suediei au cerut Uniunii Europene să accelereze implementarea unei propuneri înghețate de utilizare a acestor active pentru finanțarea ajutorului acordat Ucrainei.
Starmer, Macron, Merz și Zelenski sunt, de asemenea, hotărâți să obțină garanții de securitate din partea SUA, care să ajute la prevenirea unor noi atacuri din partea Rusiei, care a lansat o invazie la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022.
Publicarea unui plan american de încetare a focului luna trecută a atras, într-o oarecare măsură, atenția liderilor europeni, care se tem că Ucraina ar putea fi forțață să accepte multe dintre cererile Rusiei, ceea ce, după părerea unora, ar putea destabiliza situația de pe continent.
Liderii UE și UK vor o pace echitabilă, de lungă durată
„Îi sprijinim pe ucraineni și, dacă încetarea focului trebuie să fie echitabilă și de lungă durată”, a declarat Starmer după ce i-a întâmpinat pe lideri la reședința sa de pe Downing Street.
Macron și Merz și-au exprimat, de asemenea, hotărârea de a continua implementarea unui plan solid, pe care cancelarul german l-a descris ca fiind „decisiv… pentru noi toți”.
Zelenski a subliniat echilibrul delicat pe care puterile europene trebuie să-l mențină în încercarea de a obține condiții mai favorabile din partea planului american:
„Există lucruri pe care nu le vom putea face fără americani, lucruri pe care nu le vom putea face fără Europa; de aceea trebuie să luăm câteva decizii importante”.
Trump a trimis o delegație la Moscova
Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, au adus săptămâna trecută un plan revizuit la Moscova și au purtat câteva zile de negocieri cu oficialii ucraineni la Miami, care s-au încheiat sâmbătă fără niciun progres.
Zelenski a descris negocierile ca fiind „constructive, însă dificile”. Trump a declarat duminică că este „dezamăgit” de Zelenski, acuzându-l că nu s-a familiarizat cu ultimele propuneri sprijinite de SUA. Președintele ucrainean a afirmat că Uraina nu are dreptul, „potrivit Constituției, dreptului internațional și moral”, să cedeze teritorii.
Zelenski insistă și asupra furnizării armelor
De asemenea, el a mai spus că „americanii vor continua să furnizeze arme Ucrainei, deoarece câștigă bani și acest lucru se potrivește politicii lor actuale” și a vorbit pentru prima oară despre candidații pentru postul de președinte al Oficiului Prezidențial. El a dezvăluit că aceștia ar fi Mihail Fedorov, Denis Șmihal, Serghei Kislitsa, Kirill Budanov și Pavel Palisa.
Incidentul de securitate din Irlanda
Președintele ucrainean a declarat că va fi demarată o anchetă privind incidentul de securitate asupra aeronavei sale.
„Dronele au zburat într-adevăr deasupra avionului meu în Irlanda, va exista o anchetă”, a spus Zelenski.
Relațiile Kiev-Washington DC s-au înrăutățit vizibil de la revenirea lui Trump la Casa Albă
În februarie 2025, Trump l-a descris pe Zelenski drept „dictator” și a acuzat că Ucraina a început războiul. În februarie 2025, Statele Unite s-au oferit să preia controlul asupra a 50% din zăcămintele vitale de metale rare ale Ucrainei în schimbul unor garanții de securitate pentru Kiev împotriva Rusiei.
La întâlnirea din 28 februarie 2025, Trump și Zelenski s-au certat în Biroul Oval după ce nu a reușit să ajungă la un acord. Trump i-a spus lui Zelenski că „se joacă cu al Treilea Război Mondial”. Deși au existat momente când și-a exprimat dezamăgirea față de Vladimir Putin, liderul de la Casa Albă a reiterat că SUA nu vor mai acorda ajutoare financiare și arme Ucrainei pentru a se apăra în fața agresiunii Rusiei.
