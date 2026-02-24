Japonia se pregătește intens pentru un conflict cu China: Va amplasa rachete sol-aer în apropiere de Taiwan până în 2031

Guvernul de la Tokyo a anunțat marți că este pregătit să staționeze rachete sol-aer în proximitatea Taiwanului până în anul 2031. Din 2022, autoritățile nipone au emis tot mai frecvent avertismente despre ambițiile militare ale Republicii Populare Chineze în regiune.
Japonia și-a anunțat intenția de a staționa instalații militare cu scop de apărare de patru ani, potrivit Le Figaro. Rachetele sol-aer ar urma să fie staționate la 110 km est de Taiwan, a anunțat ministrul nipon al Apărării, Shinjiro Koizumi. Japonia are în arsenalul balistic rachete de rază medie sol-aer Type 03 (sau SAM-4/Chu-SAM), Type 93, Type 11 și Type 81.
După întâlnirea de anul trecut cu președintele american Donald Trump și încheierea unui nou acord comercial, prima femeie prim-ministru din istoria țării, Sanae Takaichi, a promis că va întări forța militară a Japoniei printr-un program de reînarmare (pentru prima oară după cel de-al Doilea Război Mondial).
Între Beijing și Tokyo s-a desfășurat deja un război de replici. Prim-ministra Japoniei a acuzat China de tentative de modificare a status-quo-ului prin forță. Anul trecut, în noiembrie, China a amenințat Japonia cu o „înfrângere militară zdrobitoare” dacă va interveni pentru a ajuta Taiwanul la război.
Conducătorul chinez Xi Jinping a ordonat armatei chineze de 4 ani să se pregătească pentru operațiunea de anexare a insulei autonome până în anul 2027.Regimul de la Beijing este furios pe declarațiile făcute de prim-ministra japoneză Sanae Takaichi privind Taiwanul și i-a îndemnat pe cetățenii chinezi să evite vizitarea Japoniei.
Guvernul de la Tokio l-a convocat pe ambasadorul Chinei pentru a protesta împotriva comentariului ofensator din partea a unui diplomat chinez la adresa prim-ministrei Sanae Takaichi.
