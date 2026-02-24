Japonia se pregătește intens pentru un conflict cu China: Va amplasa rachete sol-aer în apropiere de Taiwan până în 2031

Guvernul de la Tokyo a anunțat marți că este pregătit să staționeze rachete sol-aer în proximitatea Taiwanului până în anul 2031. Din 2022, autoritățile nipone au emis tot mai frecvent avertismente despre ambițiile militare ale Republicii Populare Chineze în regiune.

Japonia și-a anunțat intenția de a staționa instalații militare cu scop de apărare de patru ani, potrivit Le Figaro. Rachetele sol-aer ar urma să fie staționate la 110 km est de Taiwan, a anunțat ministrul nipon al Apărării, Shinjiro Koizumi. Japonia are în arsenalul balistic rachete de rază medie sol-aer Type 03 (sau SAM-4/Chu-SAM), Type 93, Type 11 și Type 81.

Japonia se înarmează pentru prima oară după Al Doilea Război Mondial

După întâlnirea de anul trecut cu președintele american Donald Trump și încheierea unui nou acord comercial, prima femeie prim-ministru din istoria țării, Sanae Takaichi, a promis că va întări forța militară a Japoniei printr-un program de reînarmare (pentru prima oară după cel de-al Doilea Război Mondial).

Între Beijing și Tokyo s-a desfășurat deja un război de replici. Prim-ministra Japoniei a acuzat China de tentative de modificare a status-quo-ului prin forță. Anul trecut, în noiembrie, China a amenințat Japonia cu o „înfrângere militară zdrobitoare” dacă va interveni pentru a ajuta Taiwanul la război.

China se pregătește să cucerească Taiwanul până în anul 2027

Conducătorul chinez Xi Jinping a ordonat armatei chineze de 4 ani să se pregătească pentru operațiunea de anexare a insulei autonome până în anul 2027.Regimul de la Beijing este furios pe declarațiile făcute de prim-ministra japoneză Sanae Takaichi privind Taiwanul și i-a îndemnat pe cetățenii chinezi să evite vizitarea Japoniei.

Guvernul de la Tokio l-a convocat pe ambasadorul Chinei pentru a protesta împotriva comentariului ofensator din partea a unui diplomat chinez la adresa prim-ministrei Sanae Takaichi.

Sursa Foto: Profimedia / Armata Japoniei

