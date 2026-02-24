Compania globală de transport FedEx a intentat luni un proces la Curtea de Comerț Internațională a Statelor Unite și a solicitat rambursarea tarifelor impuse de Donald Trump. Aceasta este una dintre cele mai importante mișcări de recuperare a fondurilor pierdute de când Curtea Supremă a Statelor Unite a declarat ilegale tarifele președintelui american, scrie Reuters.

Cazul este foarte important întrucât ar putea crea un precedent în Statele Unite. Avocații specializați în comerț se așteaptă la o serie de procese pentru recuperarea a miliarde de dolari după decizia decisivă a Curții Supreme. Cu toate acestea, procesul de recuperare a banilor trebuie intentat de o instanță inferioară, ceea ce complică puțin problema.

Se întorc tarifele vamale împotriva lui Trump?

Peste 175 de miliarde de dolari din taxele vamale colectate de SUA sunt supuse unor potențiale rambursări către păgubiți după ce Curtea Supremă a SUA a decis că tarifele impuse de Trump îi depășesc atribuțiile de utilizare a Legii privind puterile economice de urgență internaționale.

Compania Crowell & Moring, cu sediul în Washington, DC, reprezintă FedEx în acest proces, dar și alte companii precum Costco, firma de cosmetice Revlon, vânzătorul de ochelari EssilorLuxottica și alte companii în cazuri de rambursare a tarifelor.

Importatorii, distribuitorii și furnizorii din SUA par a fi cei favoriți pentru a obține rambursări tarifare deoarece documentele lor includ și informații vamale sau facturi defalcate pe articole ale costurilor tarifare.

„Dacă în contract exista o creștere a tarifelor sau o clauză de ajustare a prețurilor pe baza tarifelor, și acesta este motivul pentru care prețul a crescut, dacă ați avut un contract care prevedea acest lucru, atunci ați putea obține o rambursare”, a declarat Ron Ciotti, partener la firma de avocatură Hinckley Allen din Boston, care reprezintă antreprenori și dezvoltatori de construcții din Statele Unite.

Recomandările autorului: