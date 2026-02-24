Compania globală de transport FedEx a intentat luni un proces la Curtea de Comerț Internațională a Statelor Unite și a solicitat rambursarea tarifelor impuse de Donald Trump. Aceasta este una dintre cele mai importante mișcări de recuperare a fondurilor pierdute de când Curtea Supremă a Statelor Unite a declarat ilegale tarifele președintelui american, scrie Reuters.
Cazul este foarte important întrucât ar putea crea un precedent în Statele Unite. Avocații specializați în comerț se așteaptă la o serie de procese pentru recuperarea a miliarde de dolari după decizia decisivă a Curții Supreme. Cu toate acestea, procesul de recuperare a banilor trebuie intentat de o instanță inferioară, ceea ce complică puțin problema.
Peste 175 de miliarde de dolari din taxele vamale colectate de SUA sunt supuse unor potențiale rambursări către păgubiți după ce Curtea Supremă a SUA a decis că tarifele impuse de Trump îi depășesc atribuțiile de utilizare a Legii privind puterile economice de urgență internaționale.
Compania Crowell & Moring, cu sediul în Washington, DC, reprezintă FedEx în acest proces, dar și alte companii precum Costco, firma de cosmetice Revlon, vânzătorul de ochelari EssilorLuxottica și alte companii în cazuri de rambursare a tarifelor.
Importatorii, distribuitorii și furnizorii din SUA par a fi cei favoriți pentru a obține rambursări tarifare deoarece documentele lor includ și informații vamale sau facturi defalcate pe articole ale costurilor tarifare.
„Dacă în contract exista o creștere a tarifelor sau o clauză de ajustare a prețurilor pe baza tarifelor, și acesta este motivul pentru care prețul a crescut, dacă ați avut un contract care prevedea acest lucru, atunci ați putea obține o rambursare”, a declarat Ron Ciotti, partener la firma de avocatură Hinckley Allen din Boston, care reprezintă antreprenori și dezvoltatori de construcții din Statele Unite.
