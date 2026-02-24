Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului

Industria imobiliară a acceptat cu brațele deschise inteligența artificială generativă. Agenții imobiliari o folosesc pe scară largă, editează fotografiile proprietăților până ajung să le facă de nerecunoscut, uneori aplică fațadelor exterioare și interioare un strat consistent de „vopsea” generată de AI.

Descrierile locuințelor au devenit o înșiruire de cuvinte bombastice generate de ChatGPT. O experiență deja frustrantă de găsire a unei locuințe a fost transformată în ceva cu totul și cu totul exasperant.

Greșeala făcută de un agent imobiliar

Anunțul pentru o proprietate din zona Washington, DC a fost dus la alt nivel. Cei care căutau o locuință în capitala Statelor Unite au făcut o descoperire înfiorătoare în timp ce se uitau peste anunțuri. Ceea ce poate fi descris doar ca o arătare din filme horror scoțându-și capul desfigurat din oglinda băii.

Cu alte cuvinte, este vorba despre o creatură desprinsă parcă dintr-un coșmar, pe care numai un algoritm de inteligență artificială ar fi putut să o creeze — și pe care doar un agent imobiliar neatent ar fi putut să o scape din vedere înainte să publice anunțul, expunând-o astfel privirilor întregii lumi.

Anunțul pentru proprietatea din Fort Totten, un cartier din nordul Washingtonului, DC, a fost între timp retras de pe Apartments.com.

„Sincer, e cel mai groaznic lucru peste care puteam să dau înainte să adorm”, a scris un utilizator îngrozit. „Chestia aia mi-a declanșat o frică primară pură, la un nivel record.”

