Prima pagină » Știri externe » Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului

Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului

24 feb. 2026, 17:06, Știri externe
Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului

Industria imobiliară a acceptat cu brațele deschise inteligența artificială generativă. Agenții imobiliari o folosesc pe scară largă, editează fotografiile proprietăților până ajung să le facă de nerecunoscut, uneori aplică fațadelor exterioare și interioare un strat consistent de „vopsea” generată de AI.

Descrierile locuințelor au devenit o înșiruire de cuvinte bombastice generate de ChatGPT. O experiență deja frustrantă de găsire a unei locuințe a fost transformată în ceva cu totul și cu totul exasperant.

Greșeala făcută de un agent imobiliar

Anunțul pentru o proprietate din zona Washington, DC a fost dus la alt nivel. Cei care căutau o locuință în capitala Statelor Unite au făcut o descoperire înfiorătoare în timp ce se uitau peste anunțuri. Ceea ce poate fi descris doar ca o arătare din filme horror scoțându-și capul desfigurat din oglinda băii.

Cu alte cuvinte, este vorba despre o creatură desprinsă parcă dintr-un coșmar, pe care numai un algoritm de inteligență artificială ar fi putut să o creeze — și pe care doar un agent imobiliar neatent ar fi putut să o scape din vedere înainte să publice anunțul, expunând-o astfel privirilor întregii lumi.

Anunțul pentru proprietatea din Fort Totten, un cartier din nordul Washingtonului, DC, a fost între timp retras de pe Apartments.com.

„Sincer, e cel mai groaznic lucru peste care puteam să dau înainte să adorm”, a scris un utilizator îngrozit. „Chestia aia mi-a declanșat o frică primară pură, la un nivel record.”

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
17:04
Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
APĂRARE Japonia se pregătește intens pentru un conflict cu China: Va amplasa rachete sol-aer în apropiere de Taiwan până în 2031
16:41
Japonia se pregătește intens pentru un conflict cu China: Va amplasa rachete sol-aer în apropiere de Taiwan până în 2031
PACE ÎN UCRAINA Donald Trump a setat data până la care vrea să pună capăt războiului din Ucraina. Invazia lui Putin împlinește 4 ani, iar negocierile rămân blocate
16:23
Donald Trump a setat data până la care vrea să pună capăt războiului din Ucraina. Invazia lui Putin împlinește 4 ani, iar negocierile rămân blocate
TEHNOLOGIE Un bărbat a preluat controlul a 7.000 de aspiratoare robot din întreaga lume. Cum a reușit să își creeze, fără să vrea, „o întreagă armată”
15:30
Un bărbat a preluat controlul a 7.000 de aspiratoare robot din întreaga lume. Cum a reușit să își creeze, fără să vrea, „o întreagă armată”
FLASH NEWS Președintele Serbiei și familia acestuia au fost țintele unei tentative de asasinat. Ce planuri aveau persoanele implicate
15:29
Președintele Serbiei și familia acestuia au fost țintele unei tentative de asasinat. Ce planuri aveau persoanele implicate
PACE ÎN UCRAINA Patru ani de război. Kremlinul spune că obiectivele sale nu au fost încă atinse: „Operațiunea militară specială continuă”
15:01
Patru ani de război. Kremlinul spune că obiectivele sale nu au fost încă atinse: „Operațiunea militară specială continuă”
Mediafax
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi găsit „Sfântul Graal” al computerelor cuantice
FLASH NEWS Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
17:05
Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
CONTROVERSĂ CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
16:57
CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
SPORT Cezar Creţu a câştigat primul său trofeu din acest an și are o urcare spectaculoasă în clasamentul ATP
16:54
Cezar Creţu a câştigat primul său trofeu din acest an și are o urcare spectaculoasă în clasamentul ATP
UTILE Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei
16:53
Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei
SPORT Dinamo și-a lua atacant de națională! George Pușcaș va juca un an și jumătate la roș-albi pe un salariu-record
16:40
Dinamo și-a lua atacant de națională! George Pușcaș va juca un an și jumătate la roș-albi pe un salariu-record
UTILE Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026
16:39
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe