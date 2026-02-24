Prima pagină » Știri externe » Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră

Olga Borșcevschi
24 feb. 2026, 17:04, Știri externe
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis marţi, la patru ani după lansarea atacului rus la scară largă în Ucraina, că adversarii „nu se vor da în lături de la alte mijloace” și trebuie să înțeleagă consecințele. Anterior, SVR a relatat că Londra și Parisul lucrează activ la furnizarea clandestină a unor arme nucleare și rachete purtătoare către Ucraina.

„Adversarul nu se ferește de la niciun alt mijloc (…) Probabil înțelege cum s-ar putea termina acest lucru”, a declarat Putin în discursul său la o reuniune a FSB.

La rândul său, consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a anunțat că Moscova va informa Washingtonul despre posibila achiziție de arme nucleare de către Kiev.

„Tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră”

De asemenea, Putin a anunțat că există informații despre o tentativă de aruncare în aer a conductelor de gaze Turkish Stream și Blue Stream din Marea Neagră.

„În acest moment, primim și noi informații, propriile noastre informații operaționale. Ar trebui să apară în presă astăzi, probabil că apar deja, nu am avut încă ocazia să le analizez, dar vorbim despre o posibilă explozie a sistemelor noastre de gaze de pe fundul Mării Negre”, a declarat Vladimir Putin.

Potrivit liderului rus, aceste atacuri au avut ca scop sabotarea procesului de pace.

Serviciului rus de Informații Externe: Franța și Regatul Unit intenționează să transfere Ucrainei arme nucleare

Franța și Regatul Unit lucrează activ la furnizarea clandestină a unor arme nucleare și rachete purtătoare către Ucraina, declarat marți Serviciul rus de Informații Externe (SVR), acțiune descrisă de Rusia drept o încălcare a tuturor normelor și principiilor de drept internațional în materie de neproliferare nucleară.

Elitele politice franceze și britanice nu sunt dispuse să accepte înfrângerea și „consideră că este necesar să furnizeze Ucrainei o «armă miracol»”, arată SVR într-un comunicat de presă.

Raționamentul din spatele acestei intenții este că Ucraina „ar putea spera să obțină condiții mai favorabile pentru a pune capăt războiului dacă dispune de bombe atomice sau măcar de o așa-numită bombă «murdară», adică o bombă convențională cu elemente radioactive adăugate”, precizează sursa citată.

În prezent, continuă acesta, Franța și Regatul Unit „lucrează activ la modalități de furnizare a acestui tip de arme și elemente purtătoare către Kiev”.

„Planurile lor implică transferul clandestin al unor componente, echipamente și tehnologii către Ucraina. Bomba nucleară franceză de mici dimensiuni TN-75, care echipează racheta balistică M51.1 cu lansare de pe submarine, este luată în considerare ca o opțiune”, explică SVR.

