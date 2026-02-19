Prima pagină » Actualitate » Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple

Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple

19 feb. 2026, 11:50, Actualitate
Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple

Puțin a mai rămas până când vor fi pregătiți cei mai delicioși mucenici moldovenești, acum, în martie 2026, când are loc Sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici. Iată mai jos, în articol, o rețetă simplă de mucenici fără zahăr, însă cu ingrediente simple.

Anual, la data de 9 martie, sunt pregătiți mucenicii, unul dintre cele mai apreciate preparate tradiționale românești. Pregătirea lor are loc în funcție de regiunile țării. De pildă, mucenicii moldovenești se pregătesc în formă de opt (cifra 8), aluatul este dospit, apoi sunt copți și unși cu miere și nucă. Altfel, mucenicii muntenești sunt nedospiți, iar dimensiunea lor este mică (tot în formă de „8”). Sunt fierți în sirop cu scorțișoară și nucă.

Cum prepari mucenici moldovenești fără zahăr

Însă, ce ingrediente trebuie să folosești pentru a prepara cei mai delicioși mucenici moldovenești? Lista ingredientelor este simplă și concisă. Vei avea nevoie de următoarele produse:

  • Un kilogram de făină;
  • 7 grame de drojdie uscată sau 25 de grame de drojdie proaspătă;
  • Două ouă;
  • 700 mililitri de lapte;
  • Coaja rasă de la o lămâie și o portocală;
  • 100 de grame de unt (82% grăsime);
  • Un vârf de sare;
  • Esență de vanilie;
  • Miere;
  • Nucă mărunțită.
Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple

Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr 

  • Făina trebuie să fie cernută de 3 ori;
  • Dacă utilizezi drojdie proaspătă, trebuie să o dizolvi în lapte, apoi se adaugă 1 lingură de făină.
  • Peste făină se adaugă coaja de lămâie și de portocală, vanilia, sarea, maiaua crescută, laptele cald și 2 gălbenușuri.
  • Se amestecă toată compoziția, apoi se adaugă untul moale.
  • Aluatul se frământă 20 de minute și se lasă la cald timp de 30-40 de minute.
  • După dospire, aluatul se desparte în bucăți egale pentru a face forma „8”.
  • Aluatul împletit se unge cu ou și se mai lasă la odihnit timp de 25 de minute.
  • Mucenicii se pun la cuptor pentru 30 de minute, la 160 de grade, după ce și-au dublat volumul, arată Click.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
12:16
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
ALERTĂ Meteorologii au emis cod galben de inundații pentru cinci județe, până vineri după-amiază
12:05
Meteorologii au emis cod galben de inundații pentru cinci județe, până vineri după-amiază
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România a primit mesajul de la Bruxelles că nu are voie să adere la Consiliul Păcii”
11:04
Dan Dungaciu: „România a primit mesajul de la Bruxelles că nu are voie să adere la Consiliul Păcii”
TEHNOLOGIE Ai dispozitiv Android? Un virus invizibil poate să spioneze telefonul fără să-ți dai seama. 13.000 de dispozitive au fost infectate
10:36
Ai dispozitiv Android? Un virus invizibil poate să spioneze telefonul fără să-ți dai seama. 13.000 de dispozitive au fost infectate
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Americanii sunt negociatori mari. Un președinte care nu are instrumente în mână și nimic de negociat poate să fie extrem de vulnerabil”
10:33
Dan Dungaciu: „Americanii sunt negociatori mari. Un președinte care nu are instrumente în mână și nimic de negociat poate să fie extrem de vulnerabil”
CULTURĂ Brandul preferat al Elenei Ceaușescu. Româncele nu și-ar fi permis niciodată acele haine și parfumurile soției lui Nicolae Ceaușescu 
10:17
Brandul preferat al Elenei Ceaușescu. Româncele nu și-ar fi permis niciodată acele haine și parfumurile soției lui Nicolae Ceaușescu 
Mediafax
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, reținut în Marea Britanie. BBC: Este suspectat de abuz în funcție publică
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Două mari mituri despre Brâncuși, făcute praf chiar de ziua Maestrului
Click
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
Digi24
Un ucrainean a crezut că a descoperit blindate ascunse de ruși în spatele liniei frontului. Ce era, de fapt, în depozi
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Michael Schumacher și cele 5 citate care i-au definit cariera de 7 titluri în Formula 1
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Cum te-ar putea ajuta săruturile să te îndrăgostești? Iată ce propune un microbiolog!
CONTROVERSĂ O prezentatoare TV a băut înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Femeia și-a cerut scuze, iar imaginile cu ea au ajuns virale 
12:05
O prezentatoare TV a băut înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Femeia și-a cerut scuze, iar imaginile cu ea au ajuns virale 
DRAMĂ Cauza morții lui Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „Masca”, găsit împușcat, elucidată. La ce concluzie au ajuns medicii legiști
11:49
Cauza morții lui Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „Masca”, găsit împușcat, elucidată. La ce concluzie au ajuns medicii legiști
FLASH NEWS Ilie Bolojan, față în față cu Agenția de Rating Moody’s. Ce le-a spus despre finanțele României
11:47
Ilie Bolojan, față în față cu Agenția de Rating Moody’s. Ce le-a spus despre finanțele României
CONTROVERSĂ Miliardar din Taiwan „răpit” de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, căreia voia sa îi lase averea 
11:27
Miliardar din Taiwan „răpit” de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, căreia voia sa îi lase averea 
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
11:25
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
FLASH NEWS Clipe de groază – avalanșa care a deraiat un tren în Elveția, surprinsă chiar de călătorii din tren în momentul impactului. Imagini terifiante
11:18
Clipe de groază – avalanșa care a deraiat un tren în Elveția, surprinsă chiar de călătorii din tren în momentul impactului. Imagini terifiante

Cele mai noi

Trimite acest link pe