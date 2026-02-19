Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple

Puțin a mai rămas până când vor fi pregătiți cei mai delicioși mucenici moldovenești, acum, în martie 2026, când are loc Sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici. Iată mai jos, în articol, o rețetă simplă de mucenici fără zahăr, însă cu ingrediente simple.

Anual, la data de 9 martie, sunt pregătiți mucenicii, unul dintre cele mai apreciate preparate tradiționale românești. Pregătirea lor are loc în funcție de regiunile țării. De pildă, mucenicii moldovenești se pregătesc în formă de opt (cifra 8), aluatul este dospit, apoi sunt copți și unși cu miere și nucă. Altfel, mucenicii muntenești sunt nedospiți, iar dimensiunea lor este mică (tot în formă de „8”). Sunt fierți în sirop cu scorțișoară și nucă.

Cum prepari mucenici moldovenești fără zahăr

Însă, ce ingrediente trebuie să folosești pentru a prepara cei mai delicioși mucenici moldovenești? Lista ingredientelor este simplă și concisă. Vei avea nevoie de următoarele produse:

Un kilogram de făină;

7 grame de drojdie uscată sau 25 de grame de drojdie proaspătă;

Două ouă;

700 mililitri de lapte;

Coaja rasă de la o lămâie și o portocală;

100 de grame de unt (82% grăsime);

Un vârf de sare;

Esență de vanilie;

Miere;

Nucă mărunțită.

Făina trebuie să fie cernută de 3 ori;

Dacă utilizezi drojdie proaspătă, trebuie să o dizolvi în lapte, apoi se adaugă 1 lingură de făină.

Peste făină se adaugă coaja de lămâie și de portocală, vanilia, sarea, maiaua crescută, laptele cald și 2 gălbenușuri.

Se amestecă toată compoziția, apoi se adaugă untul moale.

Aluatul se frământă 20 de minute și se lasă la cald timp de 30-40 de minute.

După dospire, aluatul se desparte în bucăți egale pentru a face forma „8”.

Aluatul împletit se unge cu ou și se mai lasă la odihnit timp de 25 de minute.

Mucenicii se pun la cuptor pentru 30 de minute, la 160 de grade, după ce și-au dublat volumul, arată Click.

