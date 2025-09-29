Prima pagină » Știri externe » Netanyahu CONFIRMĂ acceptarea planului propus de SUA și amenință grupul Hamas /”Gaza va avea o administrație civilă”

Netanyahu CONFIRMĂ acceptarea planului propus de SUA și amenință grupul Hamas /”Gaza va avea o administrație civilă”

29 sept. 2025
Netanyahu CONFIRMĂ acceptarea planului propus de SUA și amenință grupul Hamas /”Gaza va avea o administrație civilă”

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a confirmat că acceptă planul propus de Statele Unite în sensul opririi conflictului militar din Fâșia Gaza, dar a avertizat grupul Hamas că, dacă nu este favorabil acordului, va fi distrus militar.

“Susțin planul președintelui Trump de oprire a războiului din Fâșia Gaza. Prin acest plan, ne sunt atinse obiectivele de război. Gaza va avea o administrație civilă. Dacă grupul Hamas respinge acest plan sau dacă îl acceptă, iar apoi face tot posibilul pentru a nu-l respecta, atunci Israelul va termina singur misiunea”, a afirmat Netanyahu.

Cu ocazia întâlnirii, Casa Albă a prezentat ”Planul de pace complet pentru oprirea războiului din Gaza”. Proiectul prevede distrugerea ”infrastructurii teroriste” de pe teritoriul palestinian și ”dezvoltarea regiunii pentru a fi în beneficiul populației”.

În cadrul potențialului acord, forțele militare israeliene se vor retrage pe o linie stabilită de comun acord și operațiunile militare vor fi suspendate. Grupul militant Hamas ar urma să elibereze toți ostaticii israelieni, în schimbul a 250 de palestinieni condamnați în Israel la detenție pe viață și a peste 1.700 de locuitori din Gaza capturați în ultimii doi ani. Israelul va permite intrarea asistenței umanitare în Fâșia Gaza.

”Dacă va fi acceptată de Hamas, această propunere prevede eliberarea tuturor ostaticilor imediat, în cel mult 72 de ore. Și înseamnă oprirea imediată a războiului, nu doar în Gaza, ci a întregului război. Este un plan agreat de țări arabe și musulmane, în multe cazuri în scris. În al doilea rând, este vorba despre demilitarizarea Fâșiei Gaza în mod rapid, despre destructurarea capabilităților militare ale grupului Hamas și ale altor organizații teroriste. Am auzit că și Hamas vrea oprirea acestui conflict, ceea ce este un lucru bun”, a afirmat, la rândul său, președintele Donald Trump.

