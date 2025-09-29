Trump afirmă că Netanyahu este de acord cu planul SUA de oprire a războiului din Gaza /”Grupul Hamas este singurul care trebuie să mai accepte”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni seară, că premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acceptat proiectul acordului de pace cu grupul militant palestinian Hamas, care însă nu a fost consultat încă la nivel oficial.

În conferința de presă organizată după întrevederea de la Casa Albă, Donald Trump a anunțat că Benjamin Netanyahu a acceptat planul de pace american.

”Dacă va fi acceptată de Hamas, această propunere prevede eliberarea tuturor ostaticilor imediat, în cel mult 72 de ore. Și înseamnă oprirea imediată a războiului, nu doar în Gaza, ci întregul război. Este un plan agreat de țări arabe și musulmane, în multe cazuri în scris. În al doilea rând, este vorba despre demilitarizarea Fâșiei Gaza în mod rapid, despre destructurarea capabilităților militare ale grupului Hamas și ale altor organizații teroriste. Am auzit că și Hamas vrea oprirea acestui conflict, ceea ce este un lucru bun. Va fi distrusă întreaga infrastructură teroristă, inclusiv tunelurile, armamentul, unitățile de producție. Vom crea o forță de poliție, discutăm despre acest lucru”, a afirmat Trump. ”Astăzi este o zi istorică pentru pace. Țările arabe și musulmane se vor ocupa de Hamas. Trebuie să se ocupe de Hamas. Cred că avem o înțelegere pentru oprirea războiului. Grupul Hamas este singurul care trebuie să mai accepte acest plan. Dacă țările arabe nu se vor ocupa de Hamas, Israelul va avea tot sprijinul Statelor Unite pentru a elimina amenințarea generată de Hamas”, a subliniat președintele SUA.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FRANȚA se confruntă cu un moment crucial/ Premierul elaborează noile strategii pentru a soluționa criza politică

Netanyahu a prezentat scuze Qatarului, de la Casa Albă, pentru atacul asupra liderilor Hamas /Israelul ar putea oferi COMPENSAȚII