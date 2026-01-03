Prima pagină » Știri externe » Nicolas Maduro a fost adus în SUA și deja pus sub acuzare, anunță Procurorul General Pamela Bondi

Nicolas Maduro a fost adus în SUA și deja pus sub acuzare, anunță Procurorul General Pamela Bondi

03 ian. 2026, 17:32, Știri externe
Nicolas Maduro a fost adus în SUA și deja pus sub acuzare, anunță Procurorul General Pamela Bondi

Procurorul General al SUA Pamela Bondi a anunțat că fostul președinte venezuelan Nicolas Maduro, capturat de forțele SUA în urma unei operațiuni militare la Caracas, a fost deja pus sub acuzare pentru trafic de droguri periculoase, inclusiv cocaină.

Procurorul a postat pe platforma X și un document care poate fi descărcat de AICI.

Acuzațiile care i se aduc lui Maduro

  1. Pentru 25 de ani, liderii Venezuelei au abuzat de pozițiile lor, de încrederea publică și de instituțiile corupte pentru a transporta tone de cocaină în SUA.
  2. Nicolas Maduro Moros, inculpatul, s-a aflat în fruntea acestei camarile și a colaborat cu complicii săi pentru a-și folosi autoritatea obținută ilegal și instituțiile pe care le-a corodat pentru a transporta mii de tone de cocaină în Statel Unite. Încă din primele sale zile în guvernul venezuelan, Maduro a pătat fiecare funcție publică pe care a deținut-o, Ca membru al Adunării Naționale a Venezuelei, Nicolas Maduro a transportat cocaină sub protecția forțelor de ordine venezuelene. În calitate de ministru al Afacerilor Externe, Maduro a furnizat pașapoarte diplomatice venezuelene traficanților de droguri și a facilitat acoperirea diplomatică pentru avioanele folosite în spălare de bani pentru a-și repatria veniturile obținute din traficul de droguri din Mexic și Venezuela. În calitate de președinte al Venezuelei și acum conducător de facto, Maduro a permis alimentarea corupției să înflorească pentru propriul său beneficiu, în beneficiul membrilor regimului și guvernării și membrilor familiei sale.

Știre în curs de actualizare

Autorul recomandă: Manuel Noriega, Saddam Hussein, Juan Hernandez: Nicolas Maduro se alătură listei de președinți înlăturați de la putere de Statele Unite

Cele mai noi