Manuel Noriega, Saddam Hussein, Juan Hernandez: Nicolas Maduro se alătură listei de președinți înlăturați de la putere de Statele Unite

Anunțul președintelui american Donald Trump conform căruia Statele Unite i-au capturat pe Nicolas Maduro și pe soția acestuia, în mijlocul unor atacuri asupra Venezuelei, a uimit o lume întreagă, relatează Al Jazeera. Însă, evenimentele de astăzi au avut loc în urma unor atacuri repetate ale forțelor americane din Marea Caraibelor și din estul Oceanului Pacific asupra a ceea ce Washingtonul susține că sunt ambarcațiuni de contrabandă cu droguri.

Capturarea lui Maduro amintește însă de epoci trecute, când alți lideri, precum fostul lider militar al Panama, Manuel Noriega, și fostul președinte irakian Saddam Hussein, au fost capturați de Statele Unite.

Manuel Noriega

Statele Unite au invadat Panama în 1989 pentru a-l detrona pe liderul militar și de facto Manuel Noriega, invocând protecția cetățenilor americani din Panama, practicile nedemocratice, corupția și traficul ilegal de droguri.

Înainte de a ataca Panama, SUA l-au pus sub acuzare pe Noriega pentru trafic de droguri în Miami în 1988, la fel cum l-au vizat și pe Maduro.

Noriega l-a forțat pe președintele Nicolas Ardito Barletta să demisioneze în 1985, a anulat alegerile din 1989 și a susținut sentimentul anti-american din țară, înainte ca operațiunea să aibă loc.

Incursiunea americană în Panama a fost la acea vreme cea mai mare operațiune de luptă a SUA de la războiul din Vietnam încoace. Guvernul american a invocat diverse justificări pentru operațiune, cum ar fi îmbunătățirea vieții cetățenilor din Panama, prin aducerea lui Noriega în SUA pentru a se confrunta cu acuzații de trafic de droguri.

Noriega fost judecat în baza rechizitoriului de la Miami, după ce a fost transportat cu avionul în SUA și a fost închis acolo până în 2010, când a fost extrădat în Franța pentru a fi judecat din nou. Franța l-a trimis apoi înapoi în Panama un an mai târziu.

Noriega a murit în închisoarea din Panama în 2017, unde își ispășea pedeapsa pentru crimele sale.

Saddam Hussein

Președintele irakian Saddam Hussein a fost capturat de forțele americane pe 13 decembrie 2003, la nouă luni după începerea invaziei și ocupației Irakului conduse de SUA, pe baza unor informații conform cărora Bagdadul deținea arme de distrugere în masă (ADM).

La fel ca Noriega, Saddam fusese ani de zile un aliat cheie al Washingtonului, în cazul său, în timpul războiului Irak-Iran din anii 1980, care a ucis un milion de oameni. SUA au susținut, de asemenea, că Saddam sprijinea grupări armate precum al-Qaeda.

Cu toate acestea, nu au fost găsite niciodată arme de distrugere în masă în țară, scrie AL Jazerra.

Aceste afirmații au făcut ca majoritatea americanilor să creadă că Saddam a fost implicat în atacurile din 11 septembrie 2001. La un an după 11 septembrie, două treimi dintre americani au spus că liderul irakian i-a ajutat pe terorişti, potrivit sondajelor Centrului de Cercetare Pew, chiar dacă nu existau dovezi convingătoare în acest sens, scrie CNN.

Saddam a fost găsit ascuns într-o groapă lângă orașul său natal, Tikrit.

A fost judecat într-un tribunal irakian și a primit pedeapsa cu moartea, ceea ce a dus la execuția sa prin spânzurare pentru crime împotriva umanității pe 30 decembrie 2006.

Juan Orlando Hernandez, fostul Președintele al Hondurasului

Hernandez a fost capturat în casa sa din Tegucigalpa într-o operațiune a agenților americani și a forțelor honduriene în februarie 2022 – la doar câteva zile după ce și-a părăsit funcția de președinte al țării sale.

În aprilie 2022, a fost extrădat în SUA pentru presupusa sa implicare în corupție și trafic ilegal de droguri, iar în luna iunie a aceluiași an, a fost condamnat la 45 de ani de închisoare.

Cu toate acestea, Hernandez a fost grațiat de președintele american Donald Trump la 1 decembrie 2025.

Câteva zile mai târziu, procurorul șef al Hondurasului a emis un mandat internațional de arestare pe numele lui Hernandez, intensificând tulburările juridice și politice la doar câteva zile după ce fostul lider a fost eliberat dintr-o închisoare din Statele Unite.

