Nominalizat la șefia Rezervei Federale, Kevin Warsh respinge presiunile politice: „Trump nu mi-a cerut reducerea dobânzilor”

Kevin Warsh, propus de președintele Donald Trump pentru conducerea Rezervei Federale a Statelor Unite, susține independența băncii centrale și afirmă că nu a primit solicitări din partea administrației prezidențiale privind reducerea dobânzilor. Declarațiile vin în contextul tensiunilor dintre Casa Albă și Rezerva Federală.

Kevin Warsh, nominalizat de Donald Trump pentru funcția de președinte al Rezervei Federale, a declarat în cadrul audierii din Senat că instituția trebuie să rămână independentă de influența politică.

În fața Comisiei pentru Bănci, Warsh a afirmat că nu a existat nicio presiune directă din partea liderului de la Casa Albă, scrie The Wall Street Journal.com.

„Trump nu mi-a cerut niciodată să reduc dobânzile”, a afirmat Kevin Warsh.

Independența Rezervei Federale, subiect central la audieri

Fost guvernator al Rezervei Federale, Warsh a fost chestionat de senatori pe teme sensibile, inclusiv politica monetară și relația sa cu administrația prezidențială. Candidatura sa atrage atenția și prin averea considerabilă, el urmând să devină cel mai bogat lider din istoria Rezervei Federale, dacă va fi confirmat.

Independența băncii centrale a devenit un subiect intens dezbătut în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Warsh a apărat acest principiu, precizând însă că criticile venite din partea liderilor aleși nu reprezintă, în sine, o amenințare.

În ultimii ani, Donald Trump a criticat frecvent conducerea Fed și a cerut reducerea rapidă a dobânzilor. Actualul președinte al instituției, Jerome Powell, se confruntă cu o anchetă a Departamentului de Justiție, după ce a refuzat să răspundă acestor solicitări.

Totuși, Trump a declarat recent că nu va interveni în anchetă, menținând poziția oficială de neimplicare.

În cadrul audierii, Warsh a respins și speculațiile privind o eventuală schimbare forțată a conducerii regionale din cadrul Fed. Întrebat de senatoarea Lisa Blunt Rochester dacă ar lua în calcul demiterea liderilor regionali, acesta a clarificat: atunci când vorbește despre „schimbare de regim”, se referă strict la politica monetară, nu la înlocuirea oamenilor din sistem.

Recomandarea autorului

