Directorul FBI, Kash Patel, a dat în judecată The Atlantic pentru defăimare, după un articol exploziv care a făcut înconjurul internetului. Oficialul cere despăgubiri uriașe de la publicația americană, însă jurnaliștii își susțin ferm investigația.

Șeful FBI, Kash Patel, a deschis un proces de defăimare împotriva publicației The Atlantic și a jurnalistei Sarah Fitzpatrick, în urma unui articol care îl descrie drept un lider instabil, afectat de consum excesiv de alcool, scrie CNN.

Acțiunea în instanță a fost depusă luni, la tribunalul din Districtul Columbia, unde Patel solicită despăgubiri de 250 de milioane de dolari.

Potrivit articolului contestat, șeful FBI ar fi alarmat și exasperat atât subordonații, cât și oficialii de la Casa Albă „cu episoade de consum excesiv de alcool și absențe inexplicabile”.

Reacția The Atlantic

Publicația The Atlantic respinge acuzațiile și cataloghează procesul drept „nefondat”.

„Ne menținem relatările despre Kash Patel și vom apăra cu fermitate The Atlantic și pe jurnaliștii noștri împotriva acestui proces nefondat”, a declarat un purtător de cuvânt al publicației.

De asemenea, jurnalista Sarah Fitzpatrick a reacționat la rândul său: „Susțin fiecare cuvânt din acest articol. Avem avocați excelenți”.

Anterior publicării materialului, Patel avertizase că va acționa în instanță: „Ne vedem în instanță. Aduceți carnetul de cecuri”.

Potrivit documentelor depuse în instanță, articolul ar conține afirmații potrivit cărora Patel „este un bețiv ordinar, incapabil să își îndeplinească atribuțiile funcției, că reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice, că este vulnerabil la constrângeri din partea străinilor, că a încălcat regulile de etică ale Departamentului de Justiție, că este inaccesibil în situații de urgență, că a determinat desfășurarea de echipament SWAT pentru a-l scoate din camere în care a rămas încuiat, că permite alcoolului să-i influențeze declarațiile publice despre anchetele penale și că se comportă haotic, într-un mod care compromite securitatea națională”.

Avocații lui Patel susțin că materialul a fost publicat „cu rea intenție”, o condiție esențială pentru ca o persoană publică să câștige un proces de defăimare.

De cealaltă parte, jurnalista afirmă că documentarea a inclus interviuri cu „peste 20 de persoane”, inclusiv oficiali actuali și foști din FBI și alte instituții, multe dintre surse alegând anonimatul pentru a putea vorbi despre informații sensibile.

Potrivit analizelor citate de CNN, astfel de procese intentate de persoane publice eșuează frecvent, deoarece este dificil de demonstrat „reaua intenție” în instanță.

